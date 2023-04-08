China inicia operaciones militares en Taiwán: últimas noticias de México y el mundo

Hoy sábado 8 de abril la República de China ejecutó maniobras militares alrededor de Taiwán, además bomberos impidieron que se reavivara el incendio en la Central de Abasto de la CDMX; entérate de esta y las últimas noticias de México y el mundo en Fuerza Informativa Azteca (FIA):



Ejército de China despliega buques de guerra y aviones a Taiwán

Como respuesta a la reunión de Tsai Ing-wen con el presidente de la Cámara de Representantes de EU, Kevin McCarthy, el Gobierno de China inició maniobras militares para rodear la isla con 9 buques de guerra y 71 aviones de guerra.



Incendio en la Central de Abasto de la CDMX amenaza con reavivarse

Durante la madrugada del sábado, elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la CDMX fueron alertados por una columna de humo que emanaba de la zona del incendio del pasado 6 de abril en la Central del Abasto, por lo que se llevaron a cabo tareas de emergencia para evitar que se reavivará el fuego.

Los @Bomberos_CDMX regresaron a #CentraldeAbasto a la zona que se incendió el jueves con cajas de cartón y madera; de los escombros comenzó a salir humo. #MientrasDormía laboraron hasta la madrugada de este sábado, lanzaron espuma especial, para evitar que reavivara el fuego. pic.twitter.com/LDVHrakRX4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 8, 2023

Precio de gasolina hoy 8 de abril 2023 en México

El precio de la gasolina por litro para este sábado 8 de abril 2023 reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), indica: Regular 22.72 pesos, Premium 24.92 pesos y Diésel 23.61 pesos.



Más de 500 migrantes buscan refugio en Ciudad Juárez

Alrededor de 500 migrantes, la mayoría de origen venezolano, llegaron al centro de Ciudad Juárez, con la intención de solicitar asilo en EU, algunos de ellos conformados por familias enteras.



Se desploma avioneta con tres tripulantes al canal de navegación de Mazatlán

Una avioneta se desplomó en medio del canal de navegación de Mazatlán debido a una mala maniobra; se reporta un saldo preliminar de 3 heridos y una persona desaparecida.