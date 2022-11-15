Da ultimátum Morena a oposición para reforma electoral

Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados emplazó para el 25 de noviembre a la oposición a consensar el dictamen de reforma electoral a la Constitución o modificarán las leyes secundarias.

Hamlet García, diputado de Morena, llamo al PAN, PRI, PRD y MC a reflexionar porque la reforma debe quedar lista en este periodo de sesiones.

Aseguro que la reforma propuesta por el presidente López Obrador tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos y Morena va por ella.

“Si no hay consenso el 25 de noviembre vamos a avanzar con la propuesta de dictamen que arrope la iniciativa del presidente de la República, va pasar en comisiones porque nos alcanzan los votos y vamos a ver qué ocurre en el Pleno, que cada quien asuma su responsabilidad… y si se rechaza en el pleno seguiríamos una ruta similar a la de reforma eléctrica, presentaríamos a la brevedad una propuesta de legislación secundaria que no requiera ningún consenso con la oposición, nos bastan los votos con nuestros aliados para poder transitar en un plan B que sería esta reforma secundaria”, sentenció el legislador morenista.

Hamlet García, integrante del grupo de trabajo de la reforma electoral en San Lázaro explico que incluso si no hay reforma a la Constitución, en el caso del nombramiento de 4 consejeros del INE que dejarán el cargo en abril del próximo año se seguirá el método que actualmente establece la Ley y Morena designaría por lo menos a 3 de ellos, pero con el apoyo de un partido de oposición para alcanzar las dos terceras partes que se requieren, aunque no revelo quien sería.