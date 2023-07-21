Un anillo que fuera propiedad y también diseñado por el difunto rapero Tupac es el lote principal de la tercera subasta de hip hop organizada por Sotheby's en los Estados Unidos.

Tupac encargó el anillo después de salir de prisión en 1996.

"Era un joyero aquí en Nueva York. Tupac diseñó el anillo e hizo que su madrina, Yaasmyn Fula, que era una Pantera Negra, volara de Los Ángeles a Nueva York con sus diseños y se reuniera con los joyeros para asegurarse de que se viera como él quería. Entonces, él quería mucho un estilo de corona medieval. Quería diamantes, quería rubíes, quería oro. Quería que fuera elaborado"., dijo Cassandra Hatton, directora global de ciencia y cultura popular de Sotheby's y vicepresidenta sénior.

El rapero se inspiró en Niccolo Machiavelli y "modeló su diseño a partir de las coronas de los reyes medievales de Europa en "un acto de autocoronación".

La casa de subastas dijo que el anillo es la única pieza de joyería en llegar a la subasta que proviene directamente de alguien cercano a Tupac. Y que lo lució durante su última aparición pública en los MTV Video Music Awards en 1996.

Cassandra Hatton / Dir. global de ciencia y cultura popular de Sotheby's:

“Así que esta es la única pieza que ha venido directamente de alguien cercano a él donde podemos documentar la procedencia”.

As #hiphop turns 50, one of late rapper Tupac Shakur's self-designed "Crown" rings worn at the 1996 @MTV VMAs is heading to auction. If you have $300K, it could be yours: https://t.co/izpHhMQMN3 #collectibles @TheSource @Sothebys 👑 🎤 — Collectibles (@Collectibles) July 19, 2023

Subasta de anillo de Tupac sirve para contar historia del hip hop

"El estimado de este anillo es de $200,000 a $300,000 (USD). Esa estimación no tiene nada que ver con los materiales. Quiero decir, está hecho de oro y diamantes y rubíes. Pero cuando hacemos estimaciones sobre objetos únicos, la estimación se basa en la historia y la procedencia, el valor, la importancia de la pieza.", dijo Hatton.

Otros lotes en venta incluyen artículos de Ice-T, Fab 5 Freddy y Wu-Tang Clan.

"La venta pretende contar la historia del hip hop como movimiento cultural. Algunas personas piensan en hip hop y sólo piensan en música. Pero el hip hop es el movimiento cultural más grande del planeta, y eso realmente abarca estilo, música, arte, fotografía, un estado de ánimo. Así que eso es lo que la venta pretende celebrar este año en el 50 aniversario del hip hop”.

La licitación tendrá lugar del 18 al 25 de julio.