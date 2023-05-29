Se derrumba edificio residencial de seis pisos en Iowa

Un edificio de seis pisos se derrumbó en la ciudad de Davenport, en el este de Iowa. Las autoridades informaron que hubo heridos, pero no dijeron cuántos. Tampoco han precisado si hubo víctimas mortales.

Hasta el momento los equipos de emergencia han rescatado a ocho personas y continúan las operaciones de rescate. Los socorristas siguen buscando a personas reportadas como desaparecidas. Tras el incidente, la estabilidad del edificio era motivo de preocupación debido a los derrumbes secundarios que se produjeron mientras las autoridades y grupos de ayuda se encontraban en el lugar.

“El edificio no es estructuralmente sólido y supone un riesgo para los equipos de respuesta”. Mike Carlsten/Policía.

Las autoridades informaron que hallaron una fuga de gas tras el derrumbe y que también se había filtrado agua por los niveles de la estructura. Sin embargo se desconoce el motivo del percance.

El Departamento de Policía de Davenport pidió a la población que evitara acudir al centro de la ciudad. El departamento dijo en su página de Facebook que una iglesia cercana estaba siendo utilizada como punto de encuentro. por u parte, la Cruz Roja estaba ayudando a los desplazados a encontrar refugio.

Las operaciones de búsqueda llegaron a su fin en la tarde de este lunes y la ciudad de Davenport ordenó la demolición del edificio, tras determinar que la estructura no es segura para que sus residentes regresen. Según registros públicos municipales, el edificio está construido de ladrillo sobre acero y hormigón.

🏢 Una operación sigue en marcha después de que parte de un edificio de apartamentos se derrumbara el domingo 28 de mayo en la ciudad de Davenport, este de Iowa. Las autoridades informaron que hubo heridos, pero no dijeron cuántos. Tampoco han precisado si hubo víctimas mortales. pic.twitter.com/f8hox4IFR2 — Voz de América (@VozdeAmerica) May 29, 2023

¿Cómo ocurrió el derrumbe?

De acuerdo con las autoridades siete personas fueron rescatadas recién se había derrumbado el edificio y más de una docena fueron acompañadas afuera de la estructura, conocida como The Davenport, después de que parte de su sección trasera se derrumbara el domingo.

Una persona más fue rescatada durante la noche de domingo y trasladada a un hospital mientras los equipos de rescate entraban con binomios caninos a la zona afectada.

Hasta antes del derrumbe, los propietarios del edificio tenían permisos en vigor para reparar la pared exterior, pero por el momento la zona permanecerá cerrada mientras prosiguen las labores de búsqueda y la investigación.

