Enfermero habría matado a 20 personas con Covid-19 en fase terminal

Conmoción en los Países Bajos esta semana, pues la Fiscalía del país europeo dio a conocer el caso de Theodoor V, un enfermero del Hospital Wilhelmina Assen, quien fue arrestado luego de confesar que mató a al menos 20 personas que padecían Covid-19 y que se encontraban en presunta fase terminal, con el supuesto objetivo de evitar su sufrimiento.

El caso se destapó luego de que sus colegas en el hospital denunciaran la situación frente a las autoridades internas del hospital, quienes procedieron con indagatorias internas y posteriormente con la notificación a la policía, quienes realizaron el arresto en el domicilio del señalado el pasado 17 de abril.

Theodoor habría asegurado en múltiples ocasiones con sus compañeros que había aprovechado su puesto como enfermero pulmonar para terminar con la vida de los afectados por la nueva cepa de coronavirus, según informó el Daily Mail, lo que habría detonado las investigaciones internas y eventualmente la indagatoria penal.

El enfermero que mató a al menos 20 personas en Países Bajos con Covid-19 fue arrestado|Unsplash

Hospital de Países Bajos habla sobre el enfermero que habría matado pacientes con Covid-19

A través de sus canales oficiales, el hospital WZA emitió un comunicado en el que realizó un breve relato de los hechos y ponerse en comunicación con sus pacientes respecto a esta situación que ha conmocionado al sistema de salud de Países Bajos.

"El arresto nos ha conmocionado", afirmó la junta directiva en el comunicado. "Se trata de una sospecha grave contra un empleado individual. El enfermero fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en la muerte de pacientes en la WZA durante la pandemia de Covid-19", continuó, para después afirmar la forma en que procedieron con las investigaciones.

"Agradecemos que el reportero haya compartido información con nosotros. Inmediatamente, nos tomamos en serio el informe y tomamos las medidas necesarias", aseguró Hans Mulder, miembro de la junta directiva del hospital. "Un primer paso importante fue dar de baja al empleado sujeto del informe. De esta manera, el comportamiento del informe no podría continuar".

Después de suspender a Theodoor V y realizar la indagatoria a nivel interno, lo comunicaron ante la Inspección de Salud y Atención a la Juventud (IGJ) y posteriormente a las autoridades pertinentes, quienes tras iniciar la investigación condujeron al arresto y la prisión preventiva del implicado.

