Martí Batres desea un Zócalo peatonal y promete que se abrirá a discusión

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se presentó en el noticiero Hechos con Javier Alatorre para hablar sobre el informe que recientemente realizó en el que abordó las 25 acciones para los próximos 100 días en la CDMX y si realmente habrá tiempo de lograrlas.

Frente a Javier Alatorre, el titular de la CDMX aseguró que se encuentran a tiempo para lograrlo, pues algunas obras ya comenzaron y otras venían en proceso, tal es el caso del Metro CDMX que en los últimos meses se sometió a una renovación.

Tramo 1 de la CDMX abrirá antes de que termine octubre: Martí Batres

Batres resaltó los avances que han ejecutado en el Metro CDMX y enlisto algunos puntos a favor que en los siguientes días comenzarán a percibir los usuarios que diariamente utilizan el ‘gusano naranja’; ejemplifica que el tramo de la línea 1 que va de Pantitlán a Isabel la Católica estará lista antes de que termine octubre.

“El Metro se va a abrir, es renovado, nuevas vías, nuevo sistema informático, cámaras al interior, trenes nuevos; 29 nuevos, todos comunicados, desde el principio hasta el final”, dijo el jefe de gobierno de la CDMX.

Otro de los logros que resaltó en materia de transporte fue el conjunto de obras que comparten con el Estado de México, tal es el caso del Tren Interurbano, en el que resaltó que la obra terminó en un sector, pero en CDMX hay trabajo por hacer y ahora intensificaron el trabajo. Al igual que el tren de Buenavista que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los proyectos más ambiciosos.

¿Zócalo peatonal? Esto respondió Martí Batres

Al ser cuestionado sobre las posibilidades de que exista un Zócalo peatonal, el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que abrirán la discusión; sin embargo, subrayó que están abiertos a las opiniones y de su parte le gustaría que lo fuera, pues ejemplificó con icónicas calles del centro histórico como lo es Madero, que también contribuye en la economía mexicana.

“La idea no es nueva, pero consideramos puede haber condiciones y ganamos más espacios; madero es impresionante, pasan millones de personas cada día”, sentenció.

Por último, hizo énfasis en que, a pesar de que las elecciones 2024 están a la vuelta de la esquina, él solo piensa en gobernar, pues sus tareas están por encima de todos los actores políticos, por lo que dejó en claro que se negaría en caso de que algún candidato o candidata le pidiera una foto.

