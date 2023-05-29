Una adolescente es acusada de 19 asesinatos tras provocar un incendio en Guyana

Una adolescente de 15 años acusada de haber provocado un incendio en una residencia escolar de Guyana la semana pasada, fue acusada este lunes de 19 homicidios. El incidente ocurrió el 21 de mayo en la Escuela Secundaria Mahdia.

En el incendio murieron 18 niñas, en su mayoría indígenas, y un niño de cinco años en el edificio de la ciudad central de Mahdia. La adolescente provocó el incendio después de que le confiscaran el teléfono, según la policía.

La adolescenteestá recluida en el centro de detención de menores de Guyana y los cargos contra ella se formalizaron durante una vista virtual en el Tribunal de Magistrados.

At least 19 children died after a fire gutted a secondary school dormitory in Guyana overnight, emergency services and the government said https://t.co/Twfx4CKDaE pic.twitter.com/TWRZYoUiOb — Reuters (@Reuters) May 22, 2023

La adolescente de 15 años compareció de forma virtual en la audiencia realizada en un tribunal al sur de la capital Georgetown, y permanecerá detenida en lo que se realizan procedimientos adicionales.

A la acusada no se le permitió presentar una declaración sobre los cargos y tendrá una segunda comparecencia el 5 de julio, cuando el Estado y los abogados de la defensa indicarán si están listos para dar inicio al juicio preliminar. De ser encontrada culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión.

¿Cómo ocurrió el incendio provocado por la adolescente?

En la madrugada del 22 de mayo, las estudiantes se despertaron con gritos y vieron fuego y humo en la zona de los baños del dormitorio, informó la policía en un comunicado. Catorce de las víctimas fallecieron dentro del edificio mientras se producía el incendio, mientras que otras cinco murieron en el Hospital de Mahdia por quemaduras graves e intoxicación por humo.

Cerca de 30 menores fueron hospitalizados, mientras que dos niñas en estado crítico fueron trasladadas en avión a Nueva York el sábado para recibir más atención médica.

Las autoridades han identificado a 13 de las víctimas mediante pruebas de ADN, cuyos restos fueron devueltos a sus familias para su entierro.También investigan el sistema de alarma contra incendios de la residencia y los simulacros de incendio de la escuela, declaró la ministra de Educación de Guyana, Priya Manickchand.

A partir del incendio, el presidente Ali declaró tres días de duelo nacional, al tiempo que Estados Unidos, Cuba y otros países del Caribe han ofrecido asistencia para tratar a las estudiantes que sufrieron quemaduras graves.

