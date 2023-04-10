Una anciana roba un banco y se disculpa con el cajero: “No quise asustarte”

Un hecho insólito ocurrió el pasado miércoles 5 de abril, cuando una mujer de 78 años ingresó a un banco en el estado de Missouri, Estados Unidos y perpetró un asalto. Lo sorprendente es que no es la primera vez que realiza un robo de esta categoría y, de forma curiosa, también se volvió viral por dejar una nota al cajero en la que se disculpaba.

El nombre de la asaltante es Bonnie Grooch, quien momentos después fue arrestada y trasladada a espera de que comience su juicio, pues le colocaron una fianza de 25 mil dólares, misma que no pudo pagar e incluso aparece sin registro de un abogado defensor en el sistema de Pleasant Hill, ciudad de Kansas City donde se perpetró el delito.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la anciana escribió en una nota dirigida al cajero que decía lo siguiente: "Gracias, disculpa, no fue mi intención asustarte". Además, revisaron las cámaras de videovigilancia y, según los fiscales involucrados, aseguran que llegó golpeando el mostrador pidiendo que se apurara.

Una mujer de 78 años robó un banco en Kansas City y se disculpó con el cajero|Unsplash

Mujer de 78 años se disculpa con cajero tras robar un banco en Kansas City

De acuerdo con el Departamento de Policía de Pleasant Hill, la mujer tenía aliento alcohólico y fue detenida a poco más de 3 kilómetros de distancia a bordo de su automóvil, el cual tenía billetes en el piso, por lo que el Jefe de Policía, Tommy Wright, catalogó la situación como "algo muy triste".

Por si esto fuera poco, resulta que Boonie Grooch ya había sido detenida antes en dos ocasiones y por el mismo tipo de delito. Primero en 1977, cuando robó un banco en el estado de California y por el cual también fue hallada culpable. Fue hasta el 2020 cuando volvió a robar una institución bancaria, pero esta vez en una zona residencial de Kansas City; por este último asalto recibió una condena que terminó con libertad condicional en noviembre de 2021.

Cabe mencionar que en el último asalto también entregó una nota en la que pedía que le entregaran 13 mil billetes pequeños, por lo que analizaron su situación psiquiátrica y concluyeron que no presentaba ningún tipo de enfermedad diagnosticada, por ahora.

