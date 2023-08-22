¡Milagro en Hawái! Una casa de techo rojo se salvó de los incendios en Lahaina

Un misterioso y asombroso caso ocurrió en la ciudad de Lahaina, tras los incendios forestales en Hawái que devastaron gran parte de la isla de Maui, menos una casa con techo rojo, la única que milagrosamente quedó de pie en medio de cenizas.

La casa está ubicada en la calle Front, es la única que luce de pie con sus muros blancos intactos, mientras que alrededor decenas de hogares y edificios quedaron hechos cenizas desde sus cimientos.

Trip Millikin, dueño de la casa, comentó para el medio Honolulu Civil Beat, que la casa tiene una estructura de madera y más de 100 años de antigüedad; sin embargo, él y su esposa compraron la casa hace dos años.

El hombre relató que se encontraba en Massachusetts cuando comenzó la pesadilla en Hawái, por lo que su casa quedó sola todo el tiempo que duraron las llamas consumiendo todo a su alrededor.

🇺🇲 | ¡MISTERIO! Una casa de dos pisos, con paredes blancas y techo rojo en medio de una Lahaina devastada sobrevivió milagrosamente a los incendios forestales que destruyeron la ciudad.



Una sola casa en un bloque que bordea el océano en el oeste de Maui sobrevivió milagrosamente… pic.twitter.com/mytRQGaKke — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 16, 2023

Aunque desconocen por qué su casa no sufrió ninguna afectación, consideran que podría deberse a que recientemente realizaron una restauración porque la casa era muy vieja, así que reemplazaron el techo de asfalto original con metal de ancho calibre, rodearon los predios con lajas de río y retiraron el follaje que había alrededor.

“Es una casa 100 por ciento de madera, así que no es a prueba de fuego ni nada de eso”, indicó la dueña Dora Atwater Millikin al diario Los Angeles Times.

¿Cuántos muertos dejaron los incendios de Hawái?

Las autoridades reportaron 114 personas muertas por los incendios que devastaron Hawái, además hay 850 desaparecidas. Asimismo indicaron que encontraron mil 200 personas a salvo que estaban en la lista de desaparecidos.

El presidente Joe Biden, llegó a Maui casi dos semanas después de que los incendios forestales arrasaron la isla de Hawái, para una breve visita en la que consoló a las víctimas y consultó con las autoridades locales.

Biden llegó a la devastada ciudad de Lahaina alrededor del mediodía, (hora local), después de un recorrido en helicóptero por las zonas incendiadas con la primera dama Jill Biden, el gobernador de Hawái Josh Green y los dos senadores de Hawái , Brian Schatz y Mazie Hirono, entre otros.

