Encuentran a 2 bebés muertas en bolsas de basura en una guardería de Chicago

Dos bebés recién nacidas fueron encontradas muertas dentro de bolsas de basura en el baño en una guardería de Chicago, Estados Unidos. El hallazgo ocurrió el pasado 6 de julio; las autoridades ya investigan el caso.

Las dos pequeñas fueron descubiertas poco antes de las 7:00 de la noche (tiempo local) en el Centro de Educación Infantil Bernice E. Lavin, las autoridades del colegio llamaron a los servicios de emergencia y las menores fueron trasladadas al hospital Laurie Children’s.

De acuerdo con la guardería, las bebés encontradas en una bolsa de basura no pertenecían al centro, sino que eran de alguna empleada que dio a luz en el lugar. Por el momento se desconoce la causa de la muerte de las gemelas.

“Ningún niño de la guardería se vio involucrado o afectado por la situación”, dijo el comunicado de Northwestern Medical.

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Añadieron que trabajan con las autoridades de Chicago para esclarecer lo que sucedió con las bebés que encontraron muertas en el baño de las instalaciones.

"Se llamó a los departamentos de policía y bomberos de Chicago. Estamos trabajando con CPD con respecto a este incidente y no podemos hacer más comentarios en este momento".

¿Por qué había dos bebés en una bolsa de basura en una guardería de Chicago?

Medios locales citaron el informe policía, e informaron que una empleada de la guardería, de 29 años de edad, abandonó la clase; más tarde sus compañeros la encontraron en el baño llena de sangre.

Los trabajadores llamaron a una ambulancia y la mujer fue trasladada al hospital Northwestern para ser atendida, sin que se diera a conocer qué tenía. En la noche, los bebés fueron descubiertos por trabajadores de limpieza.

En tanto, la guardería compartió un comunicado, en el que lamentaron la situación y explicaron que “un miembro del personal experimentó una emergencia médica que resultó en el parto inesperado de bebés gemelos”.