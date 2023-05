Reporta UNAM sobrante de 679 mil pesos de su presupuesto 2022

El rector de la UNAM, Enrique Graue, presentó a la Cámara de Diputados los estados financieros dictaminados de la Cuenta Pública de la Universidad correspondientes al año 2022. Reporta que de 52 mil 258 millones pesos, recursos obtenidos por subsidio federal e ingresos propios, hubo un remanente de 679 mil pesos. Pero diputada de Morena, Inés Parra acusa pagos indebidos.

El documento que fue elaborado por el patronato Universitario y revisado por la Comisión de Vigilancia Administrativa y aprobado por el Consejo Universitario, máximo cuerpo colegiado de la UNAM, fue dictaminado también por auditores externos.

“Al entregar esta cuenta anual, ponemos a disposición de la sociedad la información relevante sobre lo que hacemos con los medios y recursos que recibimos. Tengan la certeza de que la Universidad Nacional seguirá trabajando para garantizar el cumplimiento de nuestras actividades sustantivas y la correcta aplicación de los recursos públicos”, aseguró el rector Enrique Graue.

Diputada acusa a rector por cuenta pública de años anteriores a 2022

Los estados financieros de la UNAM señalan que en el 2022 se registró un total de ingresos por 52 mil 258 millones pesos, de los cuales, 46 mil 787 corresponden al subsidio recibido del gobierno federal y 5 mil 470 millones de ingresos propios.

El gasto total el año pasado ascendió a 52 mil 257 millones de pesos, lo que arroja un remante de 679 mil pesos, nivel muy cercano al alcanzado en 2021, que fue de 635 mil pesos.

Pero la diputada de Morena, Inés parra, le corrigió las cuentas al Rector y acusó que hay observaciones de la Auditoria Superior pendientes por aclarar relativas al gasto de 2019, 2020 y 2021, que ascienden a 12.6 millones de pesos por pago en exceso, pagos indebidos en estimaciones de obras ejecutadas por la universidad.

“Autonomía no es evasión para la impunidad, por otra parte, insiste a la Auditoria Superior de la Federación que ya incide proceso de denuncia de hechos ante casos de corrupción cometido en la UNAM.

Y así respondió el rector “todas las observaciones que tenemos nosotros ya han sido atendidas y estamos en espera de la revisión y contestar de la auditoria superior.

Los documentos que comprenden el gasto de la UNAM serán a analizados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Cámara de Diputados.

Es legal regreso de Córdova y Murayama a UNAM: Rector Enrique Graue

Por otra parte, ante las críticas de legisladores de algunos partidos por la reincorporación de Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama al sector académico de la UNAM, el rector Enrique Graue, aclaró que su regreso es legal y no viola el estatuto del personal académico de la máxima casa de estudios. Incluso, sostuvo que el ex presidente del INE puede competir por la rectoría, pero no cree que se anime.

“El doctor Córdova está en toda la libertad eventualmente de lanzarse a la rectoría e s un derecho para cualquier universitario, aunque yo dudo que lo haga”, aclaró el rector.

Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Cámara de Diputados señaló que el estatuto del personal académico prevé extender las comisiones por 10 años debido al tipo de designación que ambos ex consejeros del INE ocupaban, incluso, aclaro que hubo autorización deL Consejos Técnico de la Facultad Económica en el caso de Murayama y del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el caso de Córdova.

“Este fue ratificado por el consejo técnico de la coordinación de humanidades, yo revise el dictamen del porque estaba regresando y la justificación fue, efectivamente, fue una designación por un periodo mayor. Cuando s e hizo el estatuto de personal académico se contemplaba para periodo d e6 años porque en ese tiempo duraban los funcionarios públicos y no había designaciones por 10 años, esta fue la razón que se esgrimió en los consejos técnicos y, por supuesto, yo la acepto como tal”, puntualizó.