Unicef alerta por situación de niños tras sismos en Turquía y Siria

Los sismos que azotaron a Turquía y Siria, que acumulan más de 37 mil muertos, dejaron una grave situación para los niños de ambos países, por lo que la Unicef sonó las alarmas.

De acuerdo con el vocero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), vivían 4.6 millones de niños en las provincias afectadas por el terremoto, mientras que en Siria había dos millones y medio.

Unicef indicó que aunque aún la cifra de niños que quedaron en orfandad es incierta, se estima que más de seis millones necesitan ayuda urgente.

Days after the powerful earthquakes hit Syria and Türkiye, the needs of vulnerable children and families are mounting.



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Donate now to save lives. — UNICEF (@UNICEF) February 13, 2023

“Los niños, las niñas y las familias de Türkiye y Siria se enfrentan a unas penurias inimaginables tras estos devastadores terremotos”, dijola Directora Ejecutiva de Unicef, Catherine Russel.

Ante ello, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento humanitario para enviar 397 millones de dólares a Siria con el objetivo de ayudar a los niños por lo menos los próximos tres meses.

"Estoy anunciando que las Naciones Unidas están lanzando un llamamiento humanitario de 397 millones de dólares para la gente del terremoto que devastó Siria y esto cubrirá un período de 3 meses. Estamos en las etapas finales de un llamamiento similar para Turquía”, indicó el líder de la ONU.

🚨 Una bebé recién nacida fue rescatada de los escombros del terremoto en Siria, conectada todavía a su madre, quien murió. Más detalles: https://t.co/bs0wIa0WmM pic.twitter.com/pW9MCRdQNn — Voz de América (@VozdeAmerica) February 7, 2023

Aya, una de las niñas huérfanas por sismos en Turquía y Siria

Con el cordón umbilical aún colgando, así fue rescatada la recién nacida siria, Aya, así la nombraron en el hospital de Afrin, donde se encuentra después de haber sido rescatada de los escombros donde murieron sus padres y cuatro hermanos por el devastador terremoto del pasado 6 de febrero.

"Su condición es mejor gracias a Dios. Le tomamos radiografías debido a los moretones en su espalda. Afortunadamente no ha habido ningún daño. Su situación está mejorando día tras día. Ella ha sido visitada por sus parientes de segundo grado, por su tía y el esposo de su tía, y estamos siguiendo su caso", indicó el médico que la atiende.

La pequeña bebita que conmocionó al mundo, es uno de los cientos de miles de niños en Siria y Turquía que enfrentan condiciones extremadamente difíciles tras esta tragedia.