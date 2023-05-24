La Unión Europea confirmó el envío de 220 mil proyectiles de artillería a Ucrania

Los países de la Unión Europea han proporcionado 220.000 proyectiles de artillería a Ucrania en el marco de un programa lanzado hace dos meses para aumentar el suministro de municiones a Kiev con el fin de ayudar a combatir la invasión rusa.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que los Estados miembros también habían suministrado 1.300 misiles a Ucrania en el marco del plan y que estaban en vías de alcanzar el objetivo de suministrar un millón de piezas de munición en el plazo de un año, aunque algunos países de la UE han evitado aprobar ese objetivo como factible.

Los próximos días, semanas y meses van a ser estratégicamente decisivos en la guerra de Ucrania. Josep Borrell / Jefe de la diplomacia de la Unión Europea

Los Gobiernos de la UE acordaron el plan de municiones en marzo, después de que Ucrania advirtiera que necesitaba desesperadamente proyectiles de artillería a medida que la invasión rusa se convertía en una intensa guerra de desgaste, con miles de proyectiles disparados a diario.

El plan de la UE, dotado con al menos 2.000 millones de euros, consta de tres elementos, todos ellos vinculados a incentivos financieros. Los dos primeros ofrecen reembolsos parciales por las armas y municiones enviadas a Ucrania, mediante un mecanismo denominado Fondo Europeo para la Paz.

There will be no impunity for Russian war crimes in Ukraine.



On the occasion of #EUDayAgainstImpunity, we reaffirm our support for the International Criminal Court.



We are cooperating closely to ensure that war crimes perpetrators don't go unpunished.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OcAK8NTIgB — European Commission (@EU_Commission) May 23, 2023

El plan supone la primera vez que la UE se implica en la financiación de la adquisición conjunta de municiones a gran escala y refleja cómo la UE se ha implicado mucho más en los asuntos militares desde que las fuerzas rusas irrumpieron en Ucrania en febrero de 2022.

El primer elemento del plan anima a los miembros de la UE a enviar munición de sus arsenales, el segundo ofrece incentivos para que los países hagan pedidos conjuntos y el tercero se centra en ayudar a las empresas armamentísticas a aumentar su capacidad de producción.

Los 220.000 proyectiles se suministraron en el marco de la primera parte del plan, dijo Borrell. Se espera que los primeros contratos de adquisición conjunta en el marco de la segunda parte del plan se firmen en verano, según los responsables.

¿Cuál es el plan de artillería para Ucrania?

En marzo de este año, la Unión Europea selló el plan para enviar un millón de proyectiles de artillería a Ucrania. En total, esta maniobra costará 2.000 millones de euros con el objetivo de enviar estos recursos durante el próximo año. Para cumplirlo, recurrirán a sus propias reservas y se asociarán para comprar más proyectiles.

El plan aprobado por los ministros se basó en una propuesta del jefe de la política exterior de la UE, Josep Borell, de gastar 1.000 millones de euros (1.070 millones de dólares) en proyectiles procedentes de arsenales para hacer llegar pronto más suministros a Ucrania, y 1.000 millones más en adquisiciones conjuntas.

Las adquisiciones conjuntas se limitarán a empresas de la UE y Noruega, que mantiene estrechos vínculos económicos con el bloque.