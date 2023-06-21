¡Multimillonaria ayuda! Unión Europea le ofreció a Ucrania 50 mil millones de euros

La Jefa del Ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un paquete de ayuda a Ucrania por valor de 50 mil millones de euros.

La cifra llega tras una revisión del presupuesto del bloque para 2021-27 y antes de una conferencia internacional que se celebrará esta semana en Londres con el objetivo de recaudar más fondos para reconstruir Ucrania tras su guerra con Rusia.

Estamos aquí proponiendo dotar a nuestros Estados miembros de apoyo financiero para reforzar la gestión de nuestra frontera exterior. Ursula Von Der Leyen / Presidenta de la Comisión Europea

El paquete ayudará a financiar los gastos corrientes del gobierno de Ucrania, sufragar las prioridades urgentes de reconstrucción y ofrecer garantías a los inversores privados.

La reserva presupuestaria de 50 mil millones de euros proporcionará perspectiva y fiabilidad a los socios de Ucrania en el bloque, dijo von der Leyen en declaraciones tras una reunión de la Comisión Europea en Bruselas.

Von der Leyen también anunció que la UE destinará 15.000 millones de euros (16.390 millones de dólares) a impulsar las políticas migratorias.

Además, señaló que el dinero se utilizará, entre otras cosas, para fomentar las asociaciones con terceros países, prestar ayuda a los refugiados en Oriente Medio y reaccionar ante las crisis humanitarias.

We have exhausted all flexibility in our EU budget to deal with crisis after crisis.



Now we come with a targeted proposal to better act on the most pressing issues:

→ Ukraine

→ Migration and external challenges

→ Strengthening our competitiveness https://t.co/4f1C5sQiNa — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023

Ayudas que ha recibido Ucrania durante la guerra con Rusia

La comunidad internacional se ha volcado con Ucrania ante la difícil situación que atraviesa tras el comienzo de la invasión por parte de Rusia. Estados Unidos es, con diferencia, el país que hasta ahora más se ha involucrado a la hora de ayudar al país eslavo, con un desembolso a agosto de a fecha de enero de 2023 por valor más de 71 mil millones de euros.

Seguido de la Unión Europea con 35 mil 533 millones de euros, y en tercer lugar, Reino Unido con 9 mil 831 millones.

En el panorama militar, recientemente Estados Unidos le envió a Ucrania 325 millones de dólares en municiones para sistemas de defensas antiaéreas y vehículos de combate.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado más de 20 mil muertos y más de 80 mil heridos según la administración de Joe Biden.