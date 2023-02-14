Unión Europea añade a Rusia y Costa Rica a lista de paraísos fiscales

La Unión Europea añadió a cuatro países a su lista de paraísos fiscales, entre ellos Rusia y Costa Rica a quienes acusó de no cooperar en materia fiscal e incumplir con los compromisos asumidos.

Con los nuevos países agregados, la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea suma 16 naciones, entre ellas también se encuentran Panamá, Bahamas, Trinidad y Tobago y otras.

.@EUCouncil added British Virgin Islands 🇻🇬 Costa Rica 🇨🇷 Marshall Islands 🇲🇭 and Russia 🇷🇺 to the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes.#Taxation #ECOFIN #TaxHavens



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La Unión Europea lamentó que estas jurisdicciones: Rusia, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas e Islas Marshall, no cooperen en materia fiscal, por lo que las invitó a resolver los problemas tributarios identificados, y puedan salir de la lista.

Asimismo, felicitó a Macedonia del Norte, Barbados, Jamaica y Uruguay por cumplir con sus compromisos tributarios, por ende fueron eliminados de la lista de paraísos fiscales.

¿Por qué Rusia y Costa Rica son considerados paraísos fiscales?

De acuerdo con la Unión Europea, Rusia fue incluida en la lista de paraísos fiscales después de que el grupo del código de conducta examinara la nueva legislación de Rusia adoptada en 2022 y descubriera que no había cumplido con su compromiso de abordar los aspectos perjudiciales de un régimen especial para las sociedades holding internacionales.

Asimismo, la Unión Europea indicó que el diálogo con Rusia sobre asuntos relacionados con la fiscalidad quedó paralizado tras la agresión contra Ucrania que comenzó hace casi un año.

Mientras que Costa Rica no cumplió con sus compromisos de abolir o modificar los aspectos novios de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera.

Las Islas Vírgenes Británicas no cumplieron con el estándar de la OCDE sobre el intercambio de información con previa solicitud. Finalmente, la Unión Europea indicó que las Islas Marshall tienen una tasa de impuesto sobre la renta corporativa nula o solo nominal, atrayendo ganancias sin actividad económica real.

En particular, se encontró que las Islas Marshall no cumplían con los requisitos de sustancia económica. Las Islas Marshall ya se incluyeron una vez, en 2018 en la lista de paraísos fiscales.

