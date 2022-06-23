La Unión Europea otorga estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia

Los líderes de la Unión Europea aceptaron formalmente a Ucrania y Moldavia como países candidatos a la adhesión del bloque, que cuenta con 27 países, por lo que ahora se hará una amplia revisión.

A través de su cuenta de Twitter, Charles Michel, jefe del Consejo Europeo dijo que la decisión tomada en la cumbre de Bruselas es un momento histórico que marca un paso crucial para los países que buscan integrarse a la Unión Europea.

“Un momento histórico. El día de hoy marca un paso crucial hacia la Unión Europea. Nuestro futuro es juntos”, escribió en su red social Charles Michel.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Por su parte, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, agradeció a la Unión Europea la decisión de darle a su país el estatus de candidato: “agradecido con Charles Michel, Ursula von der Leyen y los líderes de la Unión Europea por su apoyo. El futuro de Ucrania está dentro de la UE”.

La luz verde de la UE "es una señal para Moscú de que Ucrania, y también otros países de la antigua Unión Soviética, no pueden pertenecer a las esferas de influencia rusas", declaró el jueves a Reuters el embajador ucrania no ante la UE, Chentsov Vsevolod.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

La Unión Europea inició en 1951 como una organización de seis países para regular la producción industrial; actualmente cuenta con 27 miembros que enfrentan desafíos complejos, desde el cambio climático y el auge de China hasta una guerra a sus propias puertas.

Georgia, en espera para ser candidato a la Unión Europea

Mientras se esperaba que Ucrania y Moldavia resultaron acogidas en la sala de espera de la Unión Europea, a Georgia se le dio "una perspectiva europea" pero se le dijo que debía cumplir unas condiciones antes de obtener el estatus de candidato.

Las reticencias a la ampliación de la Unión Europea han frenado el avance hacia la adhesión de un grupo de países balcánicos -Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia- Bruselas.

Un borrador de la declaración de la cumbre mostró que los líderes de la Unión Europea volverán a dar "un compromiso pleno e inequívoco a la perspectiva de adhesión a la UE de los Balcanes Occidentales".

A pesar de las oleadas de crisis que han sacudido a la UE, desde la migración hasta la salida de Gran Bretaña del bloque, la unión sigue siendo popular, y una encuesta realizada esta semana muestra que la aprobación de la pertenencia a la UE es la más alta de los últimos 15 años.

