Uno de cada 5 estadounidenses ha sido amenazado con un arma

En Estados Unidos la violencia armada es un problema que preocupa. Según una encuesta de Kaiser Family Foundation, KFF el 21% de los ciudadanos, es decir uno de cada 5 estadounidenses ha sido amenzazado con un arma, y en una proporción similar, en un 17%, uno de cada cinco de los estadounidenses entrevistados dijo que un miembro de su familia murió por arma de fuego, ya sea por asesinato o suicidio y también un 17% ha sido testigo de un ataque armado.

Las muertes y heridas con armas de fuego afectan en mayor proporción a las personas de color en Estados Unidos. En este sentido tres de cada diez adultos de color, es decir un 31% ha presenciado cómo le disparan a alguien. Mientras que una quinta parte de los latinos, el 22% ha presenciado un ataque armado.

Encuesta KFF:

- 41% adultos estadounidenses viven en un hogar con armas

- 1 de 5 ha perdido a un familiar por arma de fuego (incluyendo suicidios)

- 21% han sido amenazados con un arma

- 30% afroamericanos y 22% hispanos han visto a alguien ser disparado https://t.co/NsDI0Xi1fd — Dori Toribio (@DoriToribio) April 11, 2023

El estudio se da a conocer un día después del ataque en un banco en Louisville, Kentucky que dejó 6 personas muertas, incluída el atacante en el más reciente tiroteo masivo en Estados Unidos.

Según el estudio de KFF, un tercio de los adultos negros (32 %) y los adultos hispanos (33 %) dicen que se preocupan "todos los días" o "casi todos los días" de que ellos mismos un ser querido sea víctima de la violencia con armas de fuego (en comparación con uno de cada diez adultos blancos). Y uno de cada cinco adultos negros (20 %) e hispanos (18 %) siente que los delitos, las muertes y las lesiones relacionadas con armas son una "amenaza constante" para su comunidad local, más del doble de la proporción entre los adultos blancos (8 % ).

La mayoría (84 %) de los adultos estadounidenses dicen que han tomado al menos una precaución para protegerse a sí mismos o a sus familias de la posibilidad de violencia armada, incluidos casi seis de cada diez (58 %) que han hablado con sus hijos u otros miembros de la familia sobre seguridad con armas de fuego, y más de cuatro de cada diez que compraron un arma que no sea una pistola, como un cuchillo o gas pimienta.

Un 35% de los estadounidenses, según el estudio evitan asistir a conciertos y eventos masivos, ante el temor de que ocurra un ataque y en menor medida hay quienes tampoco quieren ir a la iglesia e incluso a la escuela.

¿Qué dice la segunda enmienda constitucional de EU?

Los estadounidenses tienen el derecho constitucional de poseer armas. Desde la fundación de la nación nortemamericana en 1791, se establecieron 10 enmiendas que hablan de libertad. De la libertad y derecho de los ciudadanos estadounidenses a profesar la religión que deseen, a expresar sus opiniones y a poseer armas para su defensa y convierte en anticonstitucional aquellas iniciativas por regular la posesión.