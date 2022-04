naim-libien-kaui-amenaza-a-periodista

En el 2019 este periodista denunció a los cabecillas del grupo delictivo que operaba en la alcaldía Miguel Hidalgo, uno de ellos es Naim Libien Kaui, dueño y director del periódico ‘Unomásuno’.

Jaime, como le vamos a llamar, cuenta su historia desde el anonimato ya que teme a represalias pues fue amenazado de muerte por directivos de la empresa de los Naim Libien.

“Me pasaron todos los datos de todas las corruptelas en las que estaba involucrado Naim Liben Kaui que es dueño del ‘Unomásuno’. Él está acusado de narcotráfico, de secuestro, de desapariciones, que tiene nexos con el grupo de la mafia” menciona el periodista.

Los emisarios de las amenazas en contra del reportero fueron la directora editorial del ‘Unomásuno’, Karina Rocha Priego y un abogado de la casa editorial.

En la fiscalía CDMX quedó asentada la investigación por amenazas y otros delitos

“La señora, la esposa de Naim Libien Kaui se llama Karina Rocha Priego, me llamó por teléfono, me amenazó de muerte y entonces me dijo que me cuidara porque en cualquier momento me iban a matar. El novio de su hija, de la señora Karina Rocha me dijo que me había metido con la gente equivocada y que en cualquier momento me iba a cargar la chingada” señaló el reportero.

La versión del periodista quedó consignada en una carpeta de investigación que está en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Hay pruebas de las amenazas que recibió el periodista

“Las pruebas contundentes que tuve en ese momento son las capturas de pantalla de whatsapp que me hicieron de las amenazas, un mensaje de voz del muchacho que se autonombró abogado del ‘Unomásuno’ " declara la víctima.

Los directivos del periódico ‘Unomásuno’ son investigados por amenazas y otros delitos.

“A ellos los citaron en la Fiscalía” advirtió el reportero.

Actualmente Jaime está incluido en el programa para de protección a periodistas.

Así es como los Naim Libien han convertido la industria editorial en una industria del terror.