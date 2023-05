Urgen diputados avanzar en el tema de salud digital

En el marco del Foro Rumbo a la Salud Digital en México 2023, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados buscará avanzar en reformas legales para ampliar la cobertura de atención médica a la población a través de herramientas tecnológicas y validar la teleconsulta y la receta médica electrónica.

Y es que dicen que el tema ya no puede esperar, sobre todo cuando gran parte del país, incluyendo regiones muy apartadas, cuentan ya con internet.

A raíz de la pandemia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una de las instituciones de salud que está a la vanguardia con más de 500 mil teleconsultas, por lo que urge que no haya una restricción legal para que se implementen en todas las unidades médicas del sector público de salud.

Salud digital, tema obligado para el mes de septiembre

En ese sentido el diputado de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de salud, dijo que en septiembre la salud digital será un tema obligado.

“Urge, ya no podemos esperar el que no haya teleconsulta reglamentadas en la Ley General de Salud, las teleconsultas se realizan ya en el IMSS han realizado ya más de medio millón de teleconsultas y en el sector privado de salud se han realizado 30 millones de teleconsultas , entonces, estamos desaprovechando la tecnología y además es a bajo costo y me parece que eso podría ahorrar muchos recursos para el sector y eso se podría implementar para otras necesidades de salud para los mexicanos”, señaló el legislador.

Actualmente la Ley General de Salud no tiene regulada la figura de teleconsulta ni de las recetas digitales.