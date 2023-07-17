¿Por qué Uruguay se está quedando sin agua y qué otros países estarán afectados?

Lo que parecía que no sucedería en cientos de años ya se hizo presente en Uruguay, el país de América Latina presenta una grave crisis de agua ante la sequía más fuerte que han enfrentado en los últimos años.

Actualmente, los ciudadanos demandan que las instituciones han preferido apostar en combustibles, red vial y otros sectores antes que en el agua, pues ahora se ve limitada una nación que fue edificada cerca del río de la Plata, uno de los más anchos en todo el mundo.

¿Por qué Uruguay se está quedando sin agua?

Una de las situaciones que más preocupación causa a nivel mundial es la falta del agua, actualmente, Uruguay está padeciendo dicha problemática y de acuerdo al gobierno y a los especialistas en materia hídrica esto se da por la falta de lluvias; en los últimos tres años y medio llovió un total del 25% menos que el promedio histórico y otro dato que arrojaron es que durante los primeros seis meses del año registraron una disminución del 43%, convirtiéndose en el periodo más seco desde 1947.

"LOS URUGUAYOS 🇺🇾NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN AGUA".

En #Uruguay están pasando cosas malas, graves, para el futuro de nuestros Pueblos: Vienen por el #agua 🤬y a multiplicar el calentamiento ambiental.



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¿Qué actividad consume más agua en Uruguay?

Actualmente, hay dos actividades que consumen más agua en Uruguay, se trata de bebidas y alimentos, por esta razón en julio el gobierno decidió suspender la producción en algunas empresas; la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) cerró una planta que se vio obligada a dejar a 600 trabajadores en paro.

La agricultura y la ganadería también son algunos de los que se han visto afectados ante las medidas que se tomaron por la escasez del agua en el país sudamericano.

#VivirSinAgua | En #Uruguay la sequía llegó a un momento crítico.



Por el grifo sale agua dulce mezclada con salada. Las #autoridades dicen que en cuestión de días, el 60% de la población de ese país se quedará sin el líquido vital.@jpdacos con la información para #FIA. pic.twitter.com/DwvnaR00S9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 5, 2023

¿Cómo afecta a otros países la crisis por el agua en Uruguay?

¿La problemática que vive Uruguay se podría extender a otros países? Para el caso de México la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que la falta del agua podría volverse una realidad para los siguientes años, se estima que en el 2050 más de cinco estados que integran la República Mexicana se quedarán sin agua, estos son:



Aguascalientes.

Baja California Norte y Sur.

Chihuahua.

Estado de México.

Guanajuato.

Sinaloa.

Sonora.

Zacatecas.

Por esta razón es importante conocer cómo trabajó Uruguay el cuidado del agua para hacer conciencia sobre la misma y no permitir que los pronósticos hechos por la comunidad científica se cumplan en el año 2050.