¡No es tu celular! Usuarios reportan que sus iPhone cambiaron la hora sin motivo

A través de redes sociales, algunos usuarios de iPhone reportaron que su celular había cambiado la hora sin alguna razón, un hecho que generó confusión.

“Mi iPhone me cambió el horario y llegue una hora más temprano al trabajo”, confirmaron algunas personas por medio de Twitter.

A pesar de que las personas han reportado esta falla en redes sociales, la empresa no ha dado un alguna explicación al respecto, por lo que esperan que este problema se resuelva de forma automática.

A quien mas le pasó que el trinche iPhone cambió el horario en automático, y llegaron una hora antes a su jale!?

😂🤣😂🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🥴🥴🥴 pic.twitter.com/OmFsyFh9ck — 🇲🇽Ulacia (@javo_ulaciaban) October 14, 2023

Usuarios de Android también reportan fallas en sus celulares

¡No solo fue iPhone! Por otro lado, algunos usuarios de Android también declararon un cambio de horarios en sus dispositivos móviles; la empresa tampoco ha emitodo algún comunicado respecto a este problema.

A través de redes sociales, algunos usuarios de Android han preguntado si la empresa cambiará la hora de forma automática o se tendrá que hacer de forma manual.

“Los android lo volvieron hacer, “actualización” la hora con el horario de invierno y amanecí con una hora adelantada”, explicaron en redes sociales.

Los #android lo volvieron a hacer, "actualizaron" la hora con el horario de invierno y amanecí con una hora adelantada 💬 — Y⚽RCH  (@YorchDelaGente) October 14, 2023

¿Cuándo será el cambio de horario estacional?

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) compartió que el próximo 6 de noviembre, los siguientes municipios de al menos cinco estados de la República Mexicana deberán atrasar una hora su reloj, ¿Cuáles son?

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero. Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Anáhuac y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

Recordemos que el horario de verano se eliminó en el mes de octubre 2022 a través de una iniciativa por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); en su reforma el mandatario argumentó que modificar el huso horario no representa ahorros económicos y, por el contrario, provoca daños a la salud.