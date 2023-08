¡Ahora en el AICM! Usuarios se quedan encerrados 25 minutos en el elevador

En las primeras horas del lunes 14 de agosto un usuario de Twitter, identificado como @axxmoran denunció que se quedó encerrado en un elevador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante más de 25 minutos, lo que rápidamente generó la interacción de los internautas quienes recordaron que en el IMSSson muy comunes las fallas en estos aparatos.

“Bendito AICM, de camino a mi abordaje nos quedamos atorados en un elevador. Llevamos 15 minutos y nadie hace nada”, acusó el usuario @axxmoran.

Horas más tarde, la cuenta oficial del AICM respondió a la publicación del usuario, y aseguraron que la falla se dio porque

se activaron los sistemas de seguridad del elevador cuando se recargaron en las puertas, lo que generó una molestia colectiva en redes sociales.

¿Qué dijo el AICM sobre la falla en el elevador?

En punto de las 10:03 horas, el AICM aseguró que al poco tiempo del reporte acudieron para resolver la falla, al tiempo que resaltaron ninguna persona requirió ayuda médica, por lo que todo transcurrió con normalidad.

Agregaron que están por cambiar 33 elevadores del AICM, pues su antigüedad supera los 15 años y buscan mejorar los servicios para los miles de usuarios que día con día visitan las instalaciones.

“Llegamos al sitio en 10 minutos y lo resolvimos en 10 minutos más; se activaron los sistemas de seguridad del elevador porque los usuarios adentro se recargaron en las puertas. Ninguna persona requirió ayuda médica. De cualquier manera, le comento que el #AICM, se encuentra en proceso de licitación para cambiar 33 elevadores, por contar con mas de 15 años de antigüedad y así proporcionar un mejor servicio. Agradecemos su reporte”.

Respuesta del AICM causó molestia en redes sociales

La respuesta por parte de los internautas no se hizo esperar, cuestionaron la actitud que tomó el AICM al demorar 10 minutos en una emergencia, también señalaron que no fue culpa de los pasajeros por recargarse en la puerta del elevador, sino de las autoridades que no le dan mantenimiento a las instalaciones, algunos de los comentarios son:

“Traducción, fue culpa de ustedes por usarlo y en el @AICM_mx

todo lo hacemos bien. Actitud típica de los miserables ineptos que tienen a cargo las instituciones de este país en esta época”.

“Se recargaron en las puertas”. Claro, la gente siempre tiene la culpa”.

“Una situación de emergencia en 20 minutos? Eso es negligencia directa”