Encuentran a 8 muertos en casa de Utah durante control de bienestar

La policía de la comunidad de Enoch, en Utah, encontró los cuerpos de cinco niños y tres adultos, todos con heridas de bala.

Los uniformados habían visitado la casa para realizar un control de bienestar y fue así que encontraron a las ocho víctimas que parecían haber recibido disparos.

Un comunicado de prensa de los funcionarios de Enoch dio a conocer la información pero hasta el momento, las autoridades no han ampliado los detalles ni dado a conocer las identidades o las relaciones de las víctimas, que residían en la cuadra 4900 N de Albert Drive.

En el comunicado, la policía dijo que “En este momento, no creemos que haya una amenaza para el público o que haya sospechosos en libertad. Esta investigación aún está activa y se proporcionará más información más adelante".

Los funcionarios de la pequeña ciudad dijeron que la investigación está en curso y planean proporcionar más información “en un momento posterior”.

El gobernador Spencer Cox se pronunció sobre el hecho en Twitter. “Nuestros corazones están con todos los afectados por esta violencia sin sentido. Por favor mantengan a la comunidad de Enoch en sus oraciones”, dijo.

Por su parte, la vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, ofreció sus condolencias. "Que tragedia. Estoy orando por la comunidad de Enoch esta noche”, dijo.