Vinculan a proceso a mujer que dio 66 puñaladas a su esposo tras discusión en Jalisco

Lo que inició como una discusión de pareja terminó con la muerte de un hombre tras recibir 66 puñaladas; la mujer fue ingresada a prisión donde esperará por un juicio, según informó la Fiscalía General de Jalisco.

Estos trágicos hechos sucedieron el pasado 28 de septiembre, cuando la imputada y el hombre se encontraban en una vivienda ubicada sobre la calle 24 de febrero, en la localidad Coatlancillo, en el municipio de Tonaya, cuando de pronto iniciaron una fuerte disputa.

Unos minutos después, Janet "R" tomó un cuchillo con el presuntamente atacó al hombre, causándole por lo menos 66 heridas que le produjeron la muerte.

Vinculan a proceso a mujer por apuñalar a su pareja

Una vez que se reportó el incidente, la mujer fue detenida por la Policía de Investigación, institución que la puso a disposición del agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación por su posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General de Jalisco aportó pruebas que el juez de control calificó como fehacientes por lo que vinculó a Janet "R" a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso.

Por este motivo, la mujer permanece recluida en un penal de Jalisco, donde aguardará a la siguiente fase de la investigación por presuntamente haber matado al hombre a cuchilladas.

"La Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias del caso y reafirma su compromiso para trabajar de forma conjunta y coordinada con las autoridades de los diversos niveles de gobierno, con el objetivo común de capturar a quienes resulten responsables de los delitos para que enfrenten la justicia", concluyó.

¿Cuál es la pena por homicidio calificado en Jalisco?

De acuerdo con el Código Penal de Jalisco, a la persona responsable del delito de homicidio se le impondrá de 12 a 18 años de prisión, pero cuando se confirme la hipótesis de calificado, la sanción será de 20 a 40 años en reclusión. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que la pareja inició la discusión que terminó con un muerto.