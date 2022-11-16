Revive coalición “Va Por México”. Van contra reforma electoral

En la Cámara de Diputados la oposición se alista para dar la batalla en contra de la reforma constitucional en materia electoral. PAN, PRI y PRD reviven la coalición “Va Por México”.

En conferencia de prensa conjunta los líderes parlamentarios de los tres partidos cerraron filas para defender al INE, OPLES, Tribunal federal y estatales.

“Es un reencuentro, si me permiten esa palabra, de la coalición parlamentaria Va por México…No habrá una reforma constitucional en materia electoral, por lo menos no en esta ocasión, porque gira en torno a reconocer, insisto, que tenemos que cuidar, como nos lo pide la gente, a nuestros árbitros electorales”, sentencio Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN.

Dicen que confían en que los tres partidos cumplirán su palabra y no que habrá traiciones.

Rubén Moreira, líder del PRI en San Lázaro comprometió el voto de sus legisladores.

“Nosotros estamos unidos, vamos a decir no en esta reforma, en los espacios que ya hemos reseñado muchas veces… creo que ese es el consenso entre nosotros, y nos tenemos la confianza de estar aquí frente a ustedes para decirlo”.

Luis E. Chazaro del PRD, señaló “Frente a la manifestación pública que se hace el día de hoy sale sobrando un documento, la confianza entre nosotros los coordinadores … deja más que claro el tema, el compromiso público por parte de los tres partidos no requiere que haya un documento firmado para que caminemos juntos en esto que ya se ha planteado”.

Coalición "Va Por México" estará vigente en 2023 y 2024

El PAN, PRI y PRD, informaron que también irán juntos para defender el proceso que establece la ley para la designación de los nuevos consejeros que sustituirán a 4 dejaran el cargo en abril de 2023.

“Cometería un error Morena en pretender imponer a esos consejos electorales, escuche a un diputado de Morena decir públicamente que les tocarían 3, pues, donde queda la imparcialidad, nosotros estaremos vigilantes de que los perfiles cumplan con lo que la ley plantea que deben ser personas de probada calidad y completamente autónomos para tener un árbitro autónomo, como hacerlo, pues desde el comité técnico hasta los perfiles que s e propongan” manifestó el líder perredista Luis E. Chazaro.

PAN, PRI y PRD no descartan que la coalición Va Por México de lo legislativo esté vigente también para las elecciones de 2023 y 2024

“Nosotros estamos convencidos de cual e s la chamba del gobierno, la chamba del gobierno es reventar esta coalición y creo que la chamba de los que estamos en esta coalición es mantenerla y cada quien a su chamba…y por supuesto que eso tiene como una secuencia lógica una coalición electoral para el estado de México, para Coahuila y todo lo que venga”, aseguró el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera.