¡Hasta 400 mil pesos! Abren vacante en el consulado de Estados Unidos, ¿cuáles son los requisitos?
¿Quieres aplicar a una chamba bien pagada? El Consulado de Guadalajara en Estados Unidos tiene una vacante para ti; solo estará abierta hasta el 1 de agosto.
¡Corre que el tiempo se acaba! El Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara compartió una oportunidad de empleo para quienes deseen un salario de hasta 400 mil pesos anuales, ¿quieres saber cuáles son los requisitos de la vacante?
El trabajo se encuentra publicado en la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y solicitan a un mecánico de sistemas de seguridad, ¿el beneficio? Un salario de hasta 400 mil pesos más prestaciones, seguro médico y oportunidad para viajar al extranjero, entre otras increíbles ventajas.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la vacante?
De acuerdo con el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, los interesados en aplicar a la vacante deberán contar con la siguiente experiencia:
- Al menos 3 años de práctica en el campo de reparaciones e instalaciones de equipos eléctricos y mecánicos pesados
- Secundaria terminada
- Dos años de instrucción como técnicos, electricistas o mecánicos
- Dominio del idioma inglés obligatorio (se evaluará a los candidatos)
- Licencia de conducir vigente
- Contar con certificaciones médicas y de seguridad
Salario de hasta 400 mil pesos anuales, prestaciones y más, ¿qué ofrece la vacante?
El atractivo de la vacante del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara es un salario anual de 39 mil 882 pesos. Aunque también ofrece increíbles oportunidades como:
- Seguro médico y de vida privado
- Cerca de 20 días feriados por año
- 17 días de vacaciones al año de partida, mismos que aumentarán progresivamente
- Afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT
- Oportunidades de viajar al extranjero para capacitarse
¿Cómo aplicar al empleo? Consulado General de EU en Guadalajara indica paso a paso
Si estás interesado en aplicar a la vacante para obtener un salario de casi 400 mil pesos, lo único que debes hacer es entrar a esta página y dar clic en “aplicar a esta vacante”.
Dentro del enlace solo tienes que crear una cuenta y llenar los campos solicitados, toma en cuenta que necesitarás un correo electrónico válido, pues será a través de esta herramienta en la que el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara contactará a los seleccionados para iniciar las pruebas necesarias para empezar el empleo.