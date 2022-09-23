Lunes 26 de septiembre inicia vacunación para niños de 5 años en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que del lunes 26 al 30 de septiembre inicia la vacunación contra Covid-19 para niños con cinco años de edad, Los requisitos son: Tener 5 años cumplidos, ir acompañado de un adulto y respetar el día de vacunación de acuerdo al calendario.

En su cuenta de twitter, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CDMX, Eduardo Clark informó que también se aplicarán segundas dosis de Pfizer para niños que tengan ocho años cumplidos.

El calendario de vacunación será de acuerdo a la primera letra del apellido:

A, B, C: Lunes 26 de septiembre

D, E, F, G: Martes 27 de septiembre

H, I, J, K, L, M: Miércoles 28 de septiembre

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 29 de septiembre

S, T, U, V, W,X, Y, Z: Viernes 30 de septiembre

Del 26 al 30 de septiembre se vacunará a rezagados en CDMX

El funcionario capitalino, Eduardo Clark anunció que el lunes 26 de septiembre también se aplicarán primeras dosis a rezagados de 8, 9, 10 y 11 años. Y segunda dosis a rezagados de 9, 10 y 11 años cumplidos. Los menores de edad recibirán la vacuna de Pfizer.

Además primeras dosis y refuerzos contra Covid-19 a adultos con la vacuna de Cansino.

En todos los casos, la vacuna se estará aplicando en 55 puntos de vacunación abiertos de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas, puede consultar la ubicación en: vacunacion.cdmx.gob.mx