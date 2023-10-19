¡Hasta con código QR! Vecinos buscan a presunto ladrón en Monterrey

Vecinos de la colonia México, cansados de la delincuencia, decidieron colocar carteles de “se busca” con código QR en postes de para encontrar a un presunto ladrón en Monterrey, que fue sorprendido mientras entró a robar a una casa, esto al sur de esa ciudad.

El presunto ratero se llevó aparatos electrónicos, hecho que ocurrió el pasado domingo a las 11 de la noche, de acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Los vecinos colocaron en los carteles de búsqueda un código QR que al tomarle foto con algún dispositivo móvil, esto los lleva a los videos donde se aprecia los actos del presunto ratero entrando a una de las casas y hurtando las cosas.

Vecinos están cansados de robos a casas

Los ciudadanos señalan que llegaron a estas medidas porque están cansados de que se cometan este tipo de delitos y es así que acuden a toda la colonia para colocar estos carteles, para ubicar al malhechor.

Los vecinos piden sanciones más severas para las personas que cometen robos, pues son las mismas autoridades de seguridad e impartición de justicia quienes desaniman a los ciudadanos a denunciar y les recomiendan otorgar el perdón al ladrón y dejarlos libres.

Ante esto piden mano dura para con los delincuentes para traer tranquilidad en sus lugares de vivienda. Aseguran que cuando llegan a agarrar a algunos de los ladrones, estos no tardan más de 15 días en quedar libres de nuevo y por consecuencia regresan a hacer lo mismo.

Durante el tercer trimestre de 2023, los resultados de la (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) ENSU revelan que, del porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, 60.4 % se relacionó con consumo de alcohol en las calles; 51.1 %, con robos o asaltos; 39.7 %, con vandalismo en las viviendas o negocios.

