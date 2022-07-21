Vecinos encuentran miles de dólares en basurero de Argentina

En un par de días, vecinos de la localidad santafesina de Las Parejas en Argentina, ha encontrado 75 mil dólares, más de un millón y medio de pesos en un basurero y obvio: siguen buscando.

Conforme a reportes de medios locales, en un inicio, empleados municipales hallaron 50 mil dólares, poco más de 1 millón de pesos y tras ese primer hallazgo, los vecinos de localidad de Las Parejas en Argentina, acudieron al lugar y hasta el momento encontraron otros 25 mil dólares, poco más de medio millón de pesos.

La localidad de Las Parejas, uno de los motores de la industria metalúrgica ubicado en la provincia de Santa Fe, ha ganado relevancia nacional y no sólo por este tema. En tan solo un par de días, los vecinos encontraron 75 mil dólares en un basurero ubicado en las inmediaciones del lugar, hecho que ha desatado la locura entre los vecinos que se han enfrascado en una búsqueda.

Hay más dólares en Las Parejas que en las reservas del Banco Central pic.twitter.com/CkcUcU0lL4 — Gustavo Fernández 🇦🇷 (@arqfer63) July 21, 2022

Bolsa llena de dólares salió de un ropero en basurero de Argentina

Según uno de los trabajadores municipales, se utilizó una retroexcavadora para romper un ropero del que salió una bolsa que contenía los dólares.

Durante esa jornada, un grupo de vecinos de Las Parejas, notó que los billetes volaban y comenzaron a recogerlos.

En el primer día, los trabajadores municipales se quedaron con alrededor de 50 mil dólares y al día siguiente la búsqueda continuó y se encontraron 25 mil dólares. La situación ya obligó a que Horacio Campagnucci, intendente de Las Parejas, haya contratado un grupo de seguridad privada "para asegurar el mejor ambiente posible".

Horacio Campagnucci, intendente de Las Parejas:

Los empleados encontraron bolsas con billetes de dólares y eso generó todo un ruido en la ciudad.

Un grupo de trabajadores municipales encontraron 50 mil dólares en billetes de cien. Fue en Las Parejas, Santa Fe. En un basural.

Me alegra 😍😂😂 pic.twitter.com/VMGP7QNLqX — María del 42. Voto al PRO. Macri o Bullrich 2023 (@XxiJusticia) July 21, 2022

Furor por el dólar: Misterio en basuero de Las Parejas

En la localidad de Las Parejas, ubicada a 98 kilómetros al oeste de Rosario en Argentina, se ha desatado todo un furor acerca de la aparición de una bolsa con dólares en un basurero local. Decenas de vecinos han llegado hasta el basurero, ubicado en un extremo de la localidad, para probar suerte y buscar dólares.

El intendente Campagnucci, ha señalado también que: "Esto originó que muchas personas de la ciudad llegaran al predio en busca de este tesoro, y el martes por la mañana volvieron a encontrar otra bolsa con algo más de dinero".

Y mientras sigue la búsqueda de los "billetes verdes", continúa el misterio de cómo fue que llegó a parar ese "tesoro" en ese predio de Argentina.