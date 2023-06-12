Vehículo explota y provoca derrumbe de autopista en Filadelfia

Una parte de una importante autopista de Estados Unidos se derrumbó en Filadelfia después de que un vehículo se incendiara debajo de ella, informaron el domingo las autoridades municipales. También dijeron el auto era presuntamente un camión cisterna y que afortunadamente no hubo herido en el percance.

El humo salía de los escombros de la sección derrumbada de los carriles en dirección norte de la principal carretera interestatal de la costa este. Un video mostró a vehículos de emergencia y trabajadores reunidos en las inmediaciones de la enorme sección del paso elevado carbonizada y derrumbada.

El tráfico en ambos sentidos de la autopista de ocho carriles se interrumpió debido a la preocupación por la integridad estructural del tramo restante en dirección sur. El presidente Joe Biden fue informado del derrumbe y el gobierno ofreció ayuda a las autoridades estatales y locales, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Impacto significativo en transporte de la región

Las autoridades de transporte advirtieron que probablemente haya grandes retrasos y cierres de calles e instaron a los conductores a evitar la zona. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Filadelfia, detalló que su equipo de emergencia controlo el incendio sin mayor inconveniente.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que el cierre de la I-95 tendrá "impactos significativos" en la zona y en la ciudad de Filadelfia. Buttigieg dijo en Twitter que está coordinando los esfuerzos de recuperación y reconstrucción con las autoridades estatales.

Today, I joined @GovernorShapiro and other officials to provide an update on the coordinated response to the fire and partial highway collapse of I-95.



You can watch that update here: https://t.co/IKziNbJlmy pic.twitter.com/b2qwmbAlBh — Mayor Jim Kenney (@PhillyMayor) June 11, 2023

Este tramo del corredor de la I-95 se encuentra en la densa sección noreste de Filadelfia y conecta la ciudad con sus suburbios del norte, como el condado de Bucks. El jefe del batallón de bomberos de Filadelfia, Derek Bowmer, explicó a la prensa que lucharon contra un gran incendio procedente de un vehículo.

“Intentamos extinguir el fuego, recibimos informes de que podría haber sido un camión cisterna con materiales peligrosos o algo así". Derek Bowmer/Jefe del batallón de bomberos de Filadelfia.

Una alternativa vial

La mayoría de los conductores que viajaban por el corredor de la I-95 entre Delaware y la ciudad de Nueva York ahora utilizan la autopista de Nueva Jersey Turnpike en lugar del segmento de la interestatal donde se produjo el derrumbe.

