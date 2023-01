Vejez Olvidada: En asilos, los adultos mayores comparten su soledad

Alrededor de 819 asilos existen en México, en ellos viven adultos mayores que comparten la soledad, pues sus hijos y familiares no los visitan por meses; todo esto los mantiene en una vejez olvidada.

A Josefina su familia la dejó en un asilo y prometieron volver, pero eso no ha ocurrido, ella dice sentirse sola “como un perro”.

“Eso sí me duele muchísimo, que mis hijos no vienen a verme, como si no fuera nadie. Nadie me quiere de mis hijos”, dijo Josefina.

Pero además de los asilos, la vejez olvidada se puede observar en las calles de la Ciudad de México (CDMX), donde unas 270 personas en indigencia son adultos mayores.

“No quisiera que me trajeran dinero, pero sí que vinieran a dar una vuelta para ver cómo estoy, una palabra ‘mamá la quiero’ o ‘mamá cómo está’, es lo que quiero”, comentó Juanita Rangel.