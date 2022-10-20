Venezolanos que se dirigían a Estados Unidos siguen varados en México

Miles de venezolanos que se cree que se dirigían a los Estados Unidos se han quedado varados en México, sin saber qué les depara el futuro.

Según un plan bilateral anunciado el miércoles pasado (12 de octubre), Washington dijo que otorgaría acceso humanitario a Estados Unidos por vía aérea a hasta 24 mil venezolanos, al tiempo que permitiría a los funcionarios estadounidenses expulsar a México a los atrapados tratando de cruzar ilegalmente por tierra.

Un número récord de venezolanos está llegando a la frontera de los Estados Unidos este año.

Elia García / Inmigrante venezolana:

Ni siquiera en mi país me agarraron con grilletes, con esposas, me sacaron como si fuéramos delincuentes después de que Estados Unidos ya nos había aceptado. Porque ya fuimos aceptados. Pues aquí vamos a ver si México también nos apoya, si aquí también nos acoge.”

Migrantes venezolanos intentan llegar a EU pero quedan varados en México

El Ministro de Relaciones Exteriores de México dijo que es probable que el gobierno de Estados Unidos aumente el número de venezolanos a los que otorga acceso humanitario en virtud de un reciente acuerdo migratorio.

Marcelo Ebrard reiteró que Estados Unidos podría expandir el plan para abarcar otras nacionalidades y dijo a los periodistas en una conferencia de prensa regular que el número de 24 mil "visas humanitarias" para venezolanos "probablemente va a crecer".

Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en migraciones, dijo a Reuters que las medidas eran una forma de descuido desde el punto de vista del apoyo humanitario y que la actitud del gobierno mexicano hacia los migrantes buscaba desgastarlos e impedirles permanecer en el país.

Su destino era Estados Unidos pero están México; son miles de venezolanos.. REUTERS/Jose Luis Gonzalez|JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS

Miles de venezolanos buscan boletos de camión en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, migrantes venezolanos fueron vistos en los alrededores de una de las terminales de autobuses de la capital, tratando de conseguir boletos. Robert José Martínez, un migrante venezolano deportado de Estados Unidos dijo que había gastado la mayor parte de sus ahorros en el viaje y que ya llevaba tres días sufriendo frío y hambre en la ciudad.

Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dijo que el plan humanitario era una adición bienvenida para abordar los flujos de migrantes, siempre que siguieran existiendo otras vías para que las personas buscaran asilo.