Academia de Venezuela alerta daños severos por derrames petroleros

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela alerta acerca de severos daños al ambiente por constantes derrames petroleros ocurridos entre los años 2020 y 2021.

Ante la situación, la institución venezolana le pidió a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cumpla con eficiencia los planes de contingencia de saneamiento.

En un informe, integrantes de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, contabilizaron al menos nueve derrames petroleros en los dos años, incluido un vertido de 26 mil 730 barriles de petróleo ocurrido en julio del año pasado y que afectó el parque nacional Morrocoy, una reserva natural de paradisíacas playas en la costa noroccidental de Venezuela.

En el reporte de 25 páginas se menciona como posibles fuentes de ese vertido la versión oficial sobre un derrame desde un buque carguero que había zarpado de un puerto del centro del país, además de la de expertos y ONG ambientales sobre filtraciones y derrames en la refinería El Palito.



Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela:

En la zona costera, los derrames de hidrocarburos y el vertido de efluentes por la industria petrolera están sucediendo cada día con mayor frecuencia.

Dichos derrames "afectan la columna de agua, los sedimentos". "Con impactos agudos que producen la mortalidad inmediata de organismos", se agregó en el reporte.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, como institución asesora y con competencia en aspectos ambientales, presenta al país el análisis de los daños causados por los derrames de hidrocarburos en la naturaleza y ofrece recomendaciones para su mitigación. — Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (@acfimanve) February 16, 2022

Graves daños en el ambiente por derrames petroleros en Venezuela

Los académicos también señalaron que el derrame de productos provenientes de las refinerías, como la gasolina, son más tóxicos que los crudos pesados o extrapesados.

Mitigar o disminuir los derrames de hidrocarburos "es competencia, en primer lugar, de la industria petrolera, en cada uno de los sistemas de trabajo dentro de la cadena de producción (exploración, producción, transporte, refinación, almacenamiento, distribución) y de la contaminación por los derivados producidos", se puede leer en el informe.

Para contener alguno de los derrames, la academia de Venezuela, señaló que sólo en algunos casos se instalaron barreras, mantas oleofílicas y se realizaron labores de limpieza manual de las playas pero sin el uso de maquinaria.



Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela:

Nótese que el plan de contingencias establecido por PDVSA en el año de 1986, que promueve el uso de embarcaciones para el despliegue de barreras de contención y uso de desnatadores destinados a la recolección del hidrocarburo derramado, entre otras acciones, no se ha aplicado en una forma eficiente en los últimos 20 años.

Derrames Petroleros, tala d Arboles en Caracas, d Bosques, Arco Minero, Fiesta en un Tepuy, Edificaciones en “Los Roques”, construcción d un Hotel***** sacrificando los Manglares d “Morrocoy”, construcciones en el Ávila, ... evidencian un gran crimen ecológico sin precedentes..!! pic.twitter.com/z8PlKsFQha — Valores Éticos (@Ethical_Values) February 10, 2022

En el informe también se señala que en el lago de Maracaibo, repleto de pozos, los derrames petroleros han afectado no sólo sus manglares sino sectores de la costa venezolana, islas y archipiélagos vecinos.

Venezuela cuenta con una línea costera de 3 mil 800 kilómetros, con 53 humedales que ocupan una superficie de 38 mil 656 kilómetros cuadrados, equivalente al 4.19 por ciento de su territorio, con una alta diversidad de aves acuáticas.