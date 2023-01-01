Venezuela y Colombia abren frontera a tránsito de vehículos particulares

El tránsito de vehículos particulares entre Colombia y Venezuela arrancó el domingo para completar la apertura total de la frontera común, donde ya se permite el paso del transporte de carga y de personas, tras años de tensas relaciones entre ambos países.

Autoridades colombianas y venezolanas autorizaron la apertura del paso en el puente Atanasio Girardot conocido como "Tienditas", uno de los más grandes de la zona fronteriza del estado Táchira, al oeste de Venezuela. En horas de la tarde, empezó el movimiento de vehículos en la frontera.

En septiembre, ambas naciones iniciaron de forma progresiva la reapertura de sus pasos fronterizos, luego que los lazos se volvieran a estrechar con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en agosto, quien junto con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, nombraron embajadores en Caracas y Bogotá.

Pasaron siete años para que el puente Tienditas, ahora llamado Atanasio Girardot, fuese reabierto. Será inaugurado iniciando el año y hay gran expectativa en los habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela.



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"Hoy iniciamos el camino de la complementariedad económica, social y de servicios (...) Será imposible que se vuelvan a cerrar las fronteras a las ciudadanías, jamás lo volveremos a permitir", dijo a periodistas German Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia sobre la apertura total de la frontera.

Umaña estuvo acompañado del ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, y del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.

Para el tránsito por Venezuela las personas que vienen desde Colombia deben presentar sus identificaciones así como los documentos del automóvil y un seguro en la frontera. Los vehículos venezolanos que crucen la frontera hacia el vecino país tendrán que cumplir con las normas colombianas, además del seguro, dijeron autoridades.

En 72 horas comenzaría el tránsito del transporte público en la frontera de ambos países, agregaron los funcionarios.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de más de 2,200 kilómetros y el intercambio comercial entre los dos países ronda los 580 millones de dólares, según datos oficiales de Colombia.