Gobierno de Venezuela y opositores preparan diálogo en México

La confirmación de que los negociadores del gobierno de Venezuela y su oposición política se reunirán, por primera vez en más de un año, se espera el jueves por parte de Noruega, país que ha servido de facilitador entre las partes para buscar una salida a la dilatada crisis política de la nación sudamericana, según informan tres fuentes con conocimiento del tema.

Otro par de fuentes señalan que también se espera que este jueves (24 de noviembre de 2022) Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, actualmente dominada por el oficialismo y jefe de la delegación del gobierno en la mesa, anuncie el inicio de conversaciones con los opositores en México, nación que sirve de anfitrión para que se efectúe el diálogo.

Dicho diálogo, allana el camino para aliviar las sanciones petroleras de Washington a la nación miembro de la OPEP y buscar soluciones a la crisis política, mismo que fue suspendido en octubre del 2021 por parte del gobierno delpresidente Nicolás Maduro, molesto por la extradición a Estados Unidos de un empresario muy cercano a su administración.

En las conversaciones políticas, además de las sanciones, se abarcarían las elecciones presidenciales, el estatus de cientos de presos políticos, y un "acuerdo social" para brindar ayuda humanitaria y con el que se buscarían usar 3 mil millones de dólares mediante un fondo administrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Anunciamos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el 26 de noviembre, facilitado por Noruega. Ahí las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) November 24, 2022

Venezuela y la Plataforma Unitaria retomarán diálogo en México el 26 de noviembre

La reanudación del diálogo, se ha retrasado repetidamente por desacuerdos sobre los términos, especialmente los relacionados con las elecciones, así como el origen de los fondos para el plan social.

Además, conforme a tres de las fuentes, Estados Unidos prepara una licencia ampliada para las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela si se realiza el encuentro entre el Gobierno venezolano y la oposición, planeado a efectuarse en México.

Se espera que Chevron, la compañía petrolera más grande de Estados Unidos, obtenga la aprobación de Washington parexpandir sus operaciones en Venezuela, ya que dicha aprobación, le permitiría producir y exportar crudo.