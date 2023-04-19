Venezuela y Rusia prevén ampliar acuerdos de cooperación: canciller Lavrov

Venezuela y Rusia prevén ampliar los acuerdos de cooperación en materia energética, de inversiones, comercio y finanzas, entre otras áreas, dijo el martes el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergéi Lavrov. El canciller está de gira por países aliados a Rusia en Latinoamérica.

"Con Venezuela tenemos una agenda muy rica y proyectos prácticos y una cooperación que en la práctica, fortalece la base de nuestra economía, que no depende del capricho de los chantajes" de Occidente, dijo en ruso Lavrov, quien visitó Brasil y cuya gira proseguirá en Nicaragua y Cuba.

"Venezuela es uno de los socios más viables en cooperación estratégica", agregó el canciller de Rusia en la sede del Ministerio del Exterior venezolano, donde se reunió con su homólogo del país sudamericano, Yván Gil.

Gil dijo que se acordaron avances en aspectos como la cooperación energética y la financiera, pero no dio precisiones.

Más tarde, Lavrov sostuvo una reunión con Maduro en el palacio de gobierno, según imágenes de la televisión estatal. No hubo detalles del encuentro.

Venezuela, aliado de Rusia

Venezuela es un estrecho aliado del gobierno del presidente Vladimir Putin, y en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha manifestado apoyo a su par ruso.

Moscú ha respaldado a Maduro durante la crisis política de su país, marcada en los últimos años por las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y entidades como la petrolera estatal del país miembro de la OPEP.

Desde 1999, tanto Rusia como Venezuela, sancionados por Washington, han fortalecido sus relaciones y han suscrito acuerdos en energía, salud, transporte, ciencia y tecnología y militares.

Cuba, en espera de Lavrov

Lavrov, llegará a Cuba el próximo miércoles para mantener conversaciones con las autoridades del Gobierno, informó este domingo la Cancillería de la isla. Su visita coincidirá con la elección del presidente d ela nación isleña.

Rusia es uno de los diez primeros socios comerciales de Cuba, y ambos Gobiernos definen su asociación como “estratégica”.