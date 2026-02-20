Verificación 2026 en CDMX: Cambios en Reglamento Vehicular de SEDEMA afectarán a estos autos

Si tienes un vehículo híbrido o eléctrico en la CDMX, esto te interesa. La Verificación 2026 trae cambios importantes en el Reglamento Vehicular publicados en la Gaceta Oficial y varios autos perderán beneficios que antes estaban garantizados.

Los ajustes aplicarán a partir del primer semestre y modifican la vigencia de hologramas, así como las condiciones para mantener la placa verde y el beneficio “Exento” en la CDMX.

Estos cambios impactan directamente a propietarios de microhíbridos y algunos híbridos convencionales en la Verificación 2026.

¿Qué autos pierden beneficios en la Verificación 2026?

Uno de los principales cambios de la Verificación 2026 en CDMX afecta a los vehículos microhíbridos.

A partir de este año dejarán de ser considerados exentos. Es decir:



Ya no podrán acceder a la placa verde.

No obtendrán el holograma Doble Cero.

Deberán acudir a verificación conforme al color del engomado y número de placa.

Eso sí: si actualmente cuentas con placa verde vigente, el beneficio se mantiene hasta que termine su periodo autorizado. Después aplicarán los nuevos cambios.

¿Qué pasa con híbridos y eléctricos en CDMX?

Los cambios de la Verificación 2026 en CDMX no afectan a todos por igual.



Los híbridos convencionales y enchufables conservarán la placa verde y el holograma “00” , pero la vigencia se reduce de ocho a seis años , con posibilidad de un año adicional.

, pero la , con posibilidad de un año adicional. Los vehículos eléctricos puros mantienen la constancia Exento de forma permanente.

Para conservar beneficios, los autos deberán cumplir límites específicos de emisiones establecidos por SEDEMA. Posteriormente deberán integrarse al calendario normal de Verificación 2026 en la CDMX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LICENCIA EDOMEX 2026: UNIDADES MÓVILES ACTIVAS EN FEBRERO Y DÓNDE ENCONTRARLAS

Tipos de híbridos reconocidosPara efectos de la Verificación 2026, la CDMX reconoce tres categorías:



Categoría I (PHEV / REEV)

Categoría II (HEV)

Categoría III (MHEV o microhíbridos)

¿Cómo solicitar el holograma Exento en CDMX?

Si tu vehículo cumple requisitos, el trámite del holograma Exento puede realizarse de manera gratuita en Centros de Verificación autorizados en la CDMX.

Necesitarás:



Identificación oficial vigente

Documento de primera enajenación (copia)

Tarjeta de circulación (excepto Edomex)

Que el modelo esté en listado aprobado por SEDEMA

Estos cambios forman parte del nuevo esquema ambiental que aplicará durante la Verificación 2026 en la CDMX. Si tienes un híbrido, conviene revisar en qué categoría está tu auto y anticiparte.