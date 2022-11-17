Verstappen culpa a medios de hacerle quedar mal tras no ayudar a Checo

El piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen, ha dicho que tanto él como su familia, ha sufrido de amenazas y de abusos en internet después de que durante el pasado fin de semana, ignoró las órdenes del equipo en Brasil con las que se pretendía "ayudar" a Sergio "Checo" Pérez. De hecho, el bicampeón mundial de Fórmula Uno, culpó a los medios por hacerle quedar mal.

Verstappen le dijo a un grupo de periodistas que él es un jugador de equipo y que tiene una gran relación con su compañero mexicano Sergio "Checo" Pérez, sin embargo, agregó que los críticos no conocen la historia completa y aunque dijo que espera que algún día se conozcan los detalles, se negó a decirlos antes de la carrera de final de temporada de la Fórmula Uno a efectuarse este fin de semana en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Cabe señalar que durante el pasado fin de semana en el circuito de Interlagos (Brasil), el piloto neerlandés se negó a ayudar a "Checo" cuando desde el equipo le ordenaron que le devolviera un puesto al final de la carrera, cuando ambos pilotos de Red Bull Racing marchaban sexto y séptimo, respectivamente.

Max Verstappen, piloto de 25 años, no tenía nada que ganar o perder, esto debido a que el mes pasado había conseguido su segundo título mundial de Fórmula Uno en Japón, mientras que "Checo" Pérez aún se encuentra en una lucha con Charles Leclerc de Ferrari, por el segundo puesto (subcampeonato) de la general.

The Team has released a comment following the #BrazilGP 🇧🇷 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 17, 2022

Max Verstappen, piloto de Fórmula Uno:

Fuimos a Brasil y sólo pensé en que íbamos a correr y a intentar conseguir el mejor resultado posible. Tuvimos un poco de falta de comunicación el sábado y el domingo, no se me había dicho nada sobre un posible intercambio.

Max señaló que el equipo debería haber sabido cuál sería su respuesta cuando se planteó el asunto en la última vuelta, pero que ahora todo se había hablado y resuelto. "Después de esa carrera, por supuesto, que dé muy mal en los medios de comunicación. Pero tampoco tenían la imagen clara. Ponerme así de inmediato es bastante ridículo. No saben cómo trabajo en el equipo y lo que el equipo aprecia de mí. Todas las cosas que he leído son bastante desagradables".

En medio de especulaciones, sobre un supuesto plan orquestado para que Checo ganara el pasado Gran Premio de Mónaco, "Súper Max" no quiso confirmar pero señaló: "No fue por la posición... fue por algo que sucedió antes en la temporada. Ya lo expliqué en México y el equipo lo entendió y estuvo de acuerdo".

Que día el de ayer…

Un podium seguro a falta de ritmo se nos complicó todo con el SC.

Ahora a enfocarnos en Abudhabi 💪

Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora. pic.twitter.com/pewAGR2JVy — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 14, 2022

Verstappen denuncia los abusos y amenazas por internet

Además, "Súper Max" también dijo que en las redes sociales "empezaron a atacar a mi familia", agregó que: "Amenazaban a mi hermana, a mi madre, a mi novia, a mi padre. Y para mí eso va demasiado lejos. Si tienen un problema conmigo, está bien. Pero no vayas por mi familia porque eso es simplemente inaceptable".

Cabe señalar que el equipo de Sergio "Checo" Pérez, que ha conseguido el campeonato de constructores (2022), nunca ha terminado una temporada con sus pilotos en primero y segundo, por lo que durante el Gran Premio de Brasil le había pedido a Verstappen que dejara pasar a Checo, después de que el mexicano le dejó pasar antes en una fallida persecución por el quinto puesto, sin embargo, Verstappen se negó a ayudar a Checo, desatando una poléemica.