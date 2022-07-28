El piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial, anunció su retiro de la Fórmula 1 al final de la temporada ya que sus objetivos habían cambiado y que quería concentrarse más en la familia y los intereses fuera del deporte.

"La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en esto; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre lo que haré a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia", indica el comunicado de la escudería.

"Durante los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Fórmula Uno, y aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que todo lo que un equipo necesita se está armando", agregó Sebastian Vettel.

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season



4 world titles

53 race wins

122 podiums

1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx — Formula 1 (@F1) July 28, 2022

"Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesitan, no tener que despedirse y, lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren", indicó sobre su familia.

"Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo, la Fórmula Uno no podría existir", concluyó el piloto alemán en el comunicado.

Con Red Bull, Vettel ganó sus cuatro títulos en la Fórmula Uno

Vettel conduce actualmente para el equipo Aston Martin y ganó sus cuatro títulos entre 2010 y 2013 de la mano de Red Bull, permaneció durante seis temporadas con Ferrari.

El piloto alemán, de 35 años de edad, ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91).

Este fin de semana se llevará a cano el Gran Premio de Hungría, la carrera número 13 de la temporada de Fórmula 1 y la última antes del parate de agosto.

