Vicepresidenta de Colombia denuncia intento de atentado en su contra

Francia Márquez Mina, vicepresidenta de Colombia, denunció a través de sus redes sociales un intento de atentado en su contra este martes en una carretera en la que transita para llegar a su casa.

La vicepresidenta de Colombia indicó que su cuerpo de seguridad halló un artefacto explosivo en la carretera que ella frecuenta, lo que calificó como un nuevo intento para atentar contra su vida.

"Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos", aseguró la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

En el mensaje compartido en sus redes, agregó que “el informe adjuntó evidencia que se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida. Sin embargo, no dejaremos de trabajar, día tras día, hasta alcanzar la Paz Total que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía", agregó.

Colombia enfrenta un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado al menos 450 mil muertos y millones de desplazados.

El informe adjunto evidencia que se trató de un nuevo intento de atentar, contra mi vida. Sin embargo, no dejaremos de trabajar, día tras día, hasta alcanzar la #PazTotal que 🇨🇴 sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía. pic.twitter.com/hJSnlB2h3u — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 10, 2023

¿Quién es Francisca Márquez, vicepresidenta de Colombia?

Márquez, quien fue empleada doméstica y activista medioambiental, es la primera mujer negra vicepresidenta de Colombia después de que Gustavo Petro asumió en agosto como el primer presidente de izquierda en la historia del país sudamericano.

La vicepresidenta, de 41 años, es originaria del municipio de Suárez, una zona rural del departamento del Cauca, en el suroeste del país, en donde alrededor del 80 por ciento de la población vive en pobreza.

Esa región del país sudamericano de 50 millones de habitantes es golpeada por la violencia y tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas criminales vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

La vicepresidenta de Colombia es una célebre activista medioambiental cuya oposición a la minería de oro en su pueblo natal la llevó a ganar el prestigioso Premio Medioambiental Goldman en 2018, además de recibir amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales.

Además de servir como vicepresidenta de Petro, Márquez liderará el nuevo Ministerio de la Igualdad y Equidad que se basará en sus ideas centrales de mejorar los derechos de las mujeres y ayudar a los pobres a acceder a la salud y la educación.

