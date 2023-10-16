VIDEO: Denuncian abuso policial contra estudiante de la BUAP; estaba alcoholizado

En redes sociales se ha compartido un video de supuesto abuso policiaco en el que se ve a un hombre que está siendo detenido por policías de San Andrés Cholula en Puebla, la grabación la hace una persona que acompañaba al detenido.

Ante estos hechos el ayuntamiento informó que los hechos ocurrieron la noche del jueves 12 de octubre en un retén del operativo alcoholímetro se le pidió al automovilista que descendiera de su vehículo para realizarle la prueba de alcoholemia.

La prueba arrojó el nivel máximo de intoxicación etílica, por lo que le indicaron que sería detenido.

Al momento de indicarle que la unidad sería trasladada al depósito, uno de sus acompañantes se tornó agresivo y agredió físicamente y de manera verbal a los oficiales.

Por ello, fue detenido y puesto a disposición del juez calificador, por obstrucción de las labores de los cuerpos de seguridad, sin embargo salió libre tras pagar la fianza correspondiente.

#Regionales || 🔴 En las últimas horas se divulgó un #video de un presunto abuso policia en San Andrés #Cholua en contra de un joven de la #BUAP de nombre Julio, quien a decir del ayuntamiento de @SnAndresOficial agredió a los uniformados tras detenerlo a él y otro conductor en… pic.twitter.com/3omdL3SI2C — Faro Digital Noticias (@farodigitalpue) October 15, 2023

Joven detenido sería estudiante de la BUAP

En el video se denuncia un presunto abuso policial de San Andrés Cholula en contra de un joven llamado Julio y que es estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de México (BUAP).

Una versión indica que los hechos se registraron el 12 de octubre y trascendió que la víctima estaba con otros amigos conviviendo en un bar de San Andrés Cholula.

Al salir del bar, Julio según se ofreció a ser el chofer designado ante los constantes operativos de alcoholímetro que hay en la zona, sin embargo, nunca imaginó que sería detenido por los uniformados.

Pese a estar sobrio, según el detenido, los elementos de tránsito lo bajaron de la unidad para golpearlo y le pidieron su el reloj para dejarlo ir junto con sus amigos, estos últimos bajo los influjos del alcohol.

Luego del video, el ayuntamiento de San Andrés Cholula, emitió un comunicado para aclarar que nunca existió un abuso de autoridad.

Con base en la información, era el amigo de Julio quien venía manejando la unidad y al hacerle la prueba de alcoholemia, salió con el máximo nivel que por eso se informó el protocolo a seguir.

Fue ahí cuando Julio también descendió y se tornó agresivo para atacar físicamente y de manera verbal a los oficiales.