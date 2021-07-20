Video: Auto sale volando en un aparatoso accidente en California

Una familia que viajaba por la autopista 99 en Yuba City, California, se llevó un enorme susto cuando un auto “volador” se atravesó en su camino, en un aparatoso accidente que quedó registrado en un video.

En la grabación, captada por la cámara del tablero de una camioneta, se observa el momento en que un vehículo apareció en el cielo, dejando a su paso una nube de humo negro, hasta que finalmente se estrelló en la carretera.

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Los ocupantes de la camioneta gritaron ante dicha escena, ya que su camino se vio interrumpido por el auto, que apareció desde el otro lado de la autopista como si se tratara de una película de acción.

La unidad que sufrió el accidente quedó envuelta en humo y polvo, que mientras se desvanecían, dejaron ver que el auto terminó con las llantas hacia arriba y una de sus piezas se desprendió y aterrizó a pocos metros de distancia.

La conductora del auto accidentado viajaba a exceso de velocidad

En medio de los gritos, una de las personas que viajaba en la camioneta que grabó el video, pidió a sus acompañantes que se comunicaran con el servicio de emergencia 911, para que atendieran este hecho.

Unos minutos después, dos personas se acercaron a la unidad siniestrada en esta autopista de California, para comprobar si había ocupantes en el auto accidentado; sin embargo, en ese momento el video fue interrumpido.

Brian Conejo, un hombre que trabaja en una empresa cercana al lugar del accidente, observó el vehículo mientras “volaba” por el cielo y describió el momento como una locura.

Es una locura ver a alguien volar por los aires. Probablemente el vehículo alcanzó como 15 metros de altura, diría yo, estoy seguro de que podría haber sido mucho peor.

El hombre, citado por medios internacionales, mencionó que desde la cámara de seguridad notó que el auto había chocado con otras unidades en la autopista, donde presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

La Patrulla de Caminos de California confirmó que el vehículo estaba huyendo, después de chocar con otros automóviles; sin embargo, perdió el control de la unidad y se salió de la carretera, hasta que apareció por los aires ante la mirada sorprendida de los ocupantes de la camioneta que grabaron el momento.

Luego del accidente, el Departamento de Policía de Yuba City informó que la conductora del vehículo solamente sufrió heridas leves, después de que su unidad voló sobre un paso elevado antes de estrellarse contra el pavimento.

Hasta el lugar del accidente llegaron los bomberos de esta ciudad de California, quienes rescataron a la mujer, de 26 años, para luego trasladarla a un hospital, donde determinaron que sus heridas no eran graves y fue dada de alta horas después.

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