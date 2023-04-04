VIDEO: Avalancha en India deja al menos 6 muertos y varios heridos

Una avalancha en el estado de Sikkim, al noroeste de India, dejó al menos seis muertos y 30 heridos, informó la policía local el martes 4 de abril. Todas las víctimas eran turistas que se encontraban en la montaña Nathu La.

Equipos de emergencia llegaron a la zona para iniciar con las labores de rescate, ya que varias personas más quedaron atrapadas entre toneladas de nieve que cayeron de la montaña durante la avalancha.

Funcionarios de rescate dijeron anteriormente que temían que al menos 70 personas estuvieran bajo la nieve en el sitio.

El Ejército de India indicó que se temía que cinco de seis vehículos de turistas quedaron atrapados bajo la nieve, por lo que se movilizaron en las labores de rescate, esperando encontrarlos a tiempo.

Miles de turistas acuden en masa a Sikkim cada año, también conocida como la "Tierra del esplendor místico", ubicada debajo del monte Khangchendzonga, también conocido como Kanchenjunga.

Video de la avalancha en India que dejó 6 muertos

En un video que circula en redes sociales, se pudo apreciar el momento en que comenzó la avalancha de nieve, mientras varias personas corrieron para ponerse a salvo, aunque algunos no lo lograron.

📌 Avalancha en el norte de #India deja siete muertos y más de 10 heridos. pic.twitter.com/6EAbOFV9Bj — Informando 4T (@Informando4T) April 4, 2023

En otro video, se vio a varios rescatistas cavando con palas y excavadoras para limpiar y remover la nieve suelta que quedó tras la avalancha, que tuvo lugar alrededor de las 11:00 de la mañana (tiempo local).

Massive avalanche



At least 6 people have been reported dead after an #Avalanche hit 17th Mile in #Tsomgo on April 4, a popular tourist spot in #Sikkim.#India pic.twitter.com/OyNgOAHf9L — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 4, 2023

Un testigo declaró a la agencia Reuters que al menos 50 turistas no hicieron caso sobre las advertencias de que se quedaran abajo de la montaña porque era peligroso.

“hicieron caso omiso de las advertencias y subieron de todos modos, y luego la avalancha de repente enterró a todos debajo. Todos los turistas quedaron enterrados bajo la avalancha durante al menos una hora antes de que los lugareños, los conductores, la policía y el personal de seguridad ayudaron a rescatar a algunos de ellos", indicó el testigo.

