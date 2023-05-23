En redes sociales circuló el video del momento en que un niño de cuatro años es arrojado desde lo alto del muro fronterizo, presuntamente por sus padres, para que pudieran cruzar a San Diego, California, Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza fue quien compartió las imágenes del menor cayendo desde lo alto del muro que divide a México y Estados Unidos.

Video del niño de 4 cayendo desde el muro fronterizo

En las imágenes se ve a una persona sobre el muro, poco a poco deslizó a un niño hasta que logró bajar en San Diego; el sujeto le hizo la seña al menor para que se quitara del lugar, el pequeño le hizo caso y dio unos pasos hacia atrás.

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72 — Chief Raul Ortiz (@USBPChief) May 22, 2023

El sujeto tenía a un niño aún más pequeño en sus brazos, al cual dejó caer desde una altura de cinco metros. Las imágenes son estremecedoras, por el golpe que recibió el pequeño de tan solo cuatro años de edad.

Tras la caída, el primer pequeño se acercó bebé para ayudarlo. El hombre por fin saltó del muro y al caer enseguida levantó del suelo al niño de 4 años, quien debido al golpe se desmayó. Finalmente, una cuarta persona brincó desde el muro.

El video fue captado por las autoridades fronterizas, quienes de inmediato alertaron a las patrullas para que buscaran a los migrantes y a los menores que los acompañaban, especialmente al bebé para ofrecerle asistencia médica.

La Aduana y la Protección Fronteriza (CBP) alertó a las patrullas sobre las personas que estaban ingresando de manera ilegal al país y sobre las condiciones del niño, quienes se encontraban a una media milla al este del puerto de entrada de San Ysidro.

Los primeros en responder corrieron a buscar a los migrantes, para brindar ayuda al menor herido; sin embargo, al llegar a ellos, fueron recibidos con disparos, informó la CBP.

El helicóptero de la CPB respondió a las agresiones para proporcionar cobertura por aire a las patrullas fronterizas. Finalmente, lograron detener a los migrantes y proporcionar atención al niño herido.