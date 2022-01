VIDEO: Padre lleva en bicicleta a su hija el día de su boda

La historia entre un padre y una hija ha conmovido a usuarios de redes sociales, luego de que el hombre cumplió el deseo de la joven de llevarla en bicicleta a la iglesia el día de su boda.

Los hechos ocurrieron, aparentemente en Sinaloa, cuando una joven pidió a su padre que la trasladara a la iglesia en su bicicleta el día de su boda.

El emotivo momento fue captado por una de las amigas de la novia quien lo compartió en Tiktok donde rápidamente se popularizó y reunió cientos de comentarios por parte de los usuarios que celebraron el noble acto del padre quien no dudó en apoyar a su hija.

En los videos se puede ver al papá con un elegante traje subir a la bicicleta, mientras que su hija comienza a sujetarse el vestido de novia para poder subir al asiento de atrás.

Una vez arriba el padre comienza el trayecto desde su hogar hasta la iglesia y los acompaña un vehículo para evitar cualquier incidente.

El testimonio de la usuaria que subió el video e identificada como @AngiePeraza , el padre de su amiga siempre la trasladaba en bicicleta a todos lados, por lo que el día de su boda no sería la excepción.

“El papá de mi amiga la llevaba a todos lados en bicicleta, no podía faltar llevarla a la iglesia el día de su boda. ¡Felicidades amiga, la más linda!”, escribió.

La escena recibió miles de reacciones, pues los usuarios de esta red social se conmovieron por el momento y entre los comentarios destacaron su amorosa relación, mientras que otros recordaron que lo importante es el amor de la familia.

“Que demostración más grande de amor a su papá”; “Y pensar que hay novias que quieren llegar a la iglesia en limusina o en buenos carros y miren”; “No manchen, lloré y lloré. Yo no tengo papá y tampoco me he casado”; “Muero de amor”, escribieron algunos usuarios.



@angieperaza5 El papá de mi amiga la llevaba a todos lados en bicicleta, no podia faltar llevarla a la iglesia el dia de su boda 💖 felicidades amiga la maslinda!! ♬ Tu Sangre en Mi Cuerpo - Angela Aguilar

Posteriormente, la novia, quien responde al nombre de Ana Cecilia Cota difundió algunos videos y fotos del momento de su boda, realizada, al parecer, en Los Mochis, Sinaloa y en los que relata cómo vivió el momento tan comentado en redes sociales.

La bicicleta era del color de las zapatillas de la novia

La joven, quien al parecer es enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relató que cuando le dijo a su padre de qué color serían las zapatillas que usaría el día de su boda, él decidió pintar la bicicleta del mismo color; amarillo.

Relató que estuvo muy conmovida durante su boda , en la que su novio se disfrazó de T-Rex y que lloró mucho de la emoción.

El ahora esposo de la joven también difundió aspectos del emotivo momento.