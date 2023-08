VIDEO: Captan a bomberos de Tequila abandonando a perritos en un cerro

En un video que circula en redes sociales quedó captado el momento en el que elementos del Cuerpo de Bomberos de Tequila, en Jalisco abandonan a varios perros en un cerro de la localidad, al parecer por órdenes de una autoridad municipal.

Como era de esperarse la molestia no se hizo esperar, algunas asociaciones protectoras de animales informaron que al menos tres de los lomitos abandonados, fueron rescatados.

A pesar de que existe un video en el que los bomberos abandonan a los perritos en pleno cerro, hasta el momento no hay denuncia.

“De momento, por ese caso, no hay una carpeta de investigación, conocemos el hecho lo hemos estado platicando con el fiscal y naturalmente invitar a cualquiera de las personas a que presente la denuncia para poderlo investigar, de momento no existe carpeta de investigación por este tema”, indicó.

Al respecto, el área de Comunicación Social de Bomberos de Tequila informó que se investiga el caso y que dará información cuando concluya el proceso interno.

¿Quién ordenó abandonar a los perros en el cerro?

De acuerdo con testimonios, los Bomberos de Tequila habrían recibido ordenes de “arriba” para que se deshicieran de todos los perros que estuvieran caminando por las calles del municipio jalisciense.

El colectivo “Refugio buenos chicos” denunció que fueron ordenes del presidente municipal Alfonso Magallanes Rubio, ya que según dicen es para no “afectar” la imagen del municipio.

En las imágenes difundidas por el refugio se ven unidades de Protección Civil y Bomberos del municipio, en medio de un cerro entre parcelas de agave bajando perros para dejarlos ahí, sin alimento y sin agua.

En Tequila denunciaron a los bomberos de presunto abandono de perros en el cerro.

Con información de @Gerardosedano pic.twitter.com/k4e13sOLUY — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 15, 2023

Los abandonaron lastimados sin comida y sin agua

A través de redes sociales, el refugio difundió varios videos del estado en que se encuentran los perros abandonados en el cerro, a donde fueron llevados sin agua ni comida.

“Con pretextos de que son agresivos... yo ahí no veo a un perrito agresivo hagamos viral esto estos pequeños no tienen por qué sufrir así y menos morir de hambre y sed Fernanda fue uno de ellos no podemos tolerar esto, solo por ser un pueblo mágico. Basta de la crueldad animal...”, se lee.

De acuerdo con los encargados del albergue de animalitos, algunos de los perritos rescatados en el cerro están en malas condiciones de salud y uno de ellos está delicado.