VIDEO: Ciclista en Brasil queda atrapado entre dos camiones y sale ileso

Un ciclista estuvo a punto de ser aplastado por dos camiones en una de las carreteras más importantes de Brasil, conocida como llamada "Via Dutra" en Serra das Araras, la cual conecta a dos de las grandes ciudades del país: Sao Paulo y Río de Janeiro.

En redes sociales circuló un video en el que se ve el momento en que el ciclista quedó atrapado entre los dos camiones, rápidamente se volvió viral por lo impactante de las imágenes.

Medios brasileños también difundieron las imágenes del accidente que ocurrió el pasado 29 de junio, y que recientemente se viralizó en las redes sociales.

#Viral|Un ciclista vivió serios momentos de terror y pánico cuando circulaba en una de las carreteras más importantes de Brasil, conocida como Serra das Araras, que conecta las dos ciudades más importantes de la región: São Paulo y Río de Janeiro. #Brasil #ImprudenciaVial pic.twitter.com/HGriMkEW7T — PRENSA NEWS CO (@prensanewsco) July 7, 2023

Video de ciclista que queda atrapado entre dos camiones

En el video se pudo observar que el ciclista avanzaba por el carril derecho, comenzó a pedalear rápidamente y adelantó a un auto por el carril izquierdo, por lo que quedó en medio de los dos camiones de carga.

De un momento a otro, los dos vehículos pesados quedaron tan pegados que el ciclista no pudo salir y quedó atrapado en medio, lo que generó pánico entre los testigos y hasta de los internautas al ver las imágenes.

La bicicleta pasó por debajo de las llantas de uno de los camiones quienes siguieron con su trayecto; no obstante segundos después, inesperadamente salió el ciclista de en medio de los camiones.

El hombre se puso de pie y rápidamente caminó hacia el camellón para ponerse a salvo de los demás vehículos.

Tras la difusión del video, Ricardo Pastrana, policía municipal de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina en el sur de Brasil, explicó que el artículo 201 del Código de Tránsito Brasileño señala que la distancia lateral del ciclista debe ser de 1.5 metros.