VIDEO: Camión se estrella contra barreras de seguridad de la Casa Blanca; conductor tenía bandera nazi

La policía de Estados Unidos detuvo a un hombre que estrelló su camión contra las barreras de seguridad de la Casa Blanca; el conductor tenía una bandera nazi, por lo que las autoridades investigan un incidente intencionado.

El Servicio Secreto de Estados Unidos detalló que el vehículo probablemente se estrelló a propósito contra las barreras de seguridad en el lado norte de Lafayette Square, agregaron que no hubo heridos.

De acuerdo con la agencia CNN, el sospechoso hizo comentarios amenazantes contra la Casa Blanca después del accidente, incluso dijo que quería secuestrar y dañar al presidente Joe Biden. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que el mandatario nunca estuvo en riesgo.

🚨 | Un camión de U-Haul acaba de chocar contra las barreras de seguridad frente a la Casa Blanca. Las fuerzas de seguridad y el servicio secreto junto con el escuadrón de bombas están en la escena. Las autoridades aseguran que había una "bandera nazi":pic.twitter.com/QFwEo4xDc0 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 23, 2023

El responsable fue identificado como Sai Varshith Kandula, de 19 años de edad, originario de Chesterfield, Missouri. Enfrentará varios cargos como amenazar con matar o dañar a un presidente, vicepresidente o miembro de la familia.

También enfrentará cargos de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado, destrucción de propiedad y allanamiento.

Video del camión que se estrella en la Casa Blanca

En redes sociales circuló un video, tomando por un testigo, del momento en que el camión se estrelló contra las barras de seguridad de la Casa Blanca.

En la imágenes se vio al camión de mudanzas parado en la banqueta cerca de Lafayette Square, hasta que el conductor acelera y choca contra los bolardos de seguridad.

De inmediato la seguridad de la Casa Blanca detuvo al sujeto y registraron el automóvil, sin que se encontraran armas, explosivos ni ningún tipo de artefacto incendiario. Lo que sí había dentro del camión era una bandera nazi, una mochila negra y un rollo de conta adhesiva, el aérea de carga del coche estaba vacía.

Tras el incidente, el Servicio Secreto ordenó el cierre de carreteras mientras las autoridades investigaban lo sucedido, el hotel Hay Adams también fue evacuado por su cercanía con la residencia del presidente estadounidense.