VIDEO: Científicos entran por primera vez a los tubos lávicos del volcán de La Palma en España

Más de un año después de la erupción del volcán Cumbre vieja en La Palma, España, un grupo de científicos entró por primera vez a los tubos lávicos, donde encontraron espectaculares imágenes.

Algunas partes ya se enfriaron lo suficiente para que los expertos pudieran adentrarse al interior del volcán Cumbre Vieja en La Palma para compartir con el exterior cómo luce actualmente la lava solidificada.

El grupo de científicos indicó que se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta que la lava se había enfriado más rápido de lo esperado; sin embargo, gracias a eso pudieron entrar y caminar aproximadamente 80 metros dentro.

Los tubos lávicos que inundaron el Valle de Ariadne, podrían ser los más grandes de toda Europa, además de que podrían tener interconexiones.

🌋Un equipo del @CSIC ha podido adentrarse en los nuevos jameos creados con la erupción



🤩Podrían ser las galerías volcánicas más grandes de Europa



🗣️Octavio Fernández, Coordinador Equipo Espeleología Volcánica 📻https://t.co/CpBO7ktV4P pic.twitter.com/xGCOy2qPzN — La Tarde COPE (@LaTardeCOPE) May 16, 2023

“Nos están sorprendiendo sus características internas, porque tiene unas formaciones lávicas espectaculares; pero son una mínima muestra de lo que podemos llegar a encontrar”, indicó Octavio Fernández, coordinador del equipo.

No obstante, por ahora solo pudieron ingresar a algunos tubos lávicos debido a que los más profundos y más grandes son inaccesibles debido a su temperatura, la cual se registró de entre 200 y 400 grados.

¿Qué son los tubos lávicos?

Los tubos lávicos o volcánicos, son cuevas que se forman después de una erupción, son estructuras simples que pueden ser lineales o formar una compleja red de túneles interconectados.

Además, pueden ser muy cortos, de algunos centímetros de largo o tan extensos que abarquen varios metros.

Los tubos lávicos se forman después de una erupción, cuando la lava es lo suficientemente fluida como para recorrer una larga trayectoria. Cuando esa lava entra en contacto con el aire, que está mucho más frío, se solidifica, creando estos túneles, sin embargo la temperatura de la lava en el subsuelo continúa caliente.