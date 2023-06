VIDEO: Cocodrilo aparece en la alberca de una casa en Florida y aterra a la familia

Gran susto se llevó una familia en Florida, Estados Unidos, cuando un enorme cocodrilode tres metros apareció en la alberca de su casa. El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana (hora local) del domingo.

Uno de los propietarios de la casa despertó después de escuchar ruidos en la casa, al asomarse vio que en la alberca estaba el enorme reptil, por lo que de inmediato llamó a control animal para que solucionaran el problema.

Persona especializado arribó a la residencia para atrapar al cocodrilo con las medidas de seguridad adecuadas y sin poner en riesgo al animal ni a los habitantes.

Video del momento en que atrapan a un cocodrilo en una casa de Florida

El momento en que el personal de control animal capturó al cocodrilo quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales, ya que no fue una labor fácil debido al tamaño del reptil.

En las imágenes aparecen trabajadores de Pesky Critters Animal Control luchando inicialmente con el reptil antes de frenarlo con lo que parecía ser un carrete de cuerda.

No obstante, al cocodrilo no les hizo fácil la labor, ya que luchó para no ser capturado. En el video se pudo ver la gran fuerza que tenía el animal ya que se movía y daba vueltas con rapidez en la alberca para que no lo capturaran.

Tras varios intentos, los expertos Todd Hardwick y Jeff Peterla lograron sacar al cocodrilo de la piscina y asegurarlo. Un oficial del condado de Monroe (MCSO - Florida Keys) los ayudó a moverlo a un lugar seguro para liberarlo.

Control de animales informó que el cocodrilo fue trasladado a aguas abiertas, donde lo liberaron en la naturaleza. En las imágenes también se ve cuando los cazadores le quitaron las ataduras una vez reubicados y lo alentaron “de manera suave pero segura a regresar a su hábitat”.